密會「虧雞福來爹」選台南？林義豐曾扛百萬要當柯文哲副手

網紅四叉貓19日也在臉書重提，2019年時，林義豐(左)曾在總統大選登記截止日的最後一天，扛著一袋錢去北市府找柯文哲(右)，說是可以幫忙出登記保證金，但要給他當副總統。圖／引用自林義豐臉書

台北市長柯文哲 到台南市密會有「虧雞福來爹」外號的伍彩集團總裁林義豐，引發外界關注，是否與林義豐參選台南市長有關？網紅四叉貓19日也在臉書 重提，2019年時，林義豐曾在總統大選登記截止日的最後一天，扛著一袋錢去北市府找柯文哲，說是可以幫忙出登記保證金，但要給他當副總統。

網紅四叉貓19日在臉書提到，柯文哲跟林義豐（虧雞福來爹）剛剛合體發文，看到內容寫著舊識，他就想聊聊2019年的八卦......。

四叉貓說，上次總統大選登記截止日的最後一天（2019.9.17），林義豐扛著一袋錢去北市府找柯文哲，說是可以幫忙出登記保證金，但要給他當副總統。但那天台北市長辦公室十分的混亂，有一堆國師捧著錢要當柯文哲的副總統，有一群幕僚擋著門口不讓柯文哲出門登記。

四叉貓說，當天還有許多萬聖節 打扮的小朋友在旁邊排隊等著跟市長討糖吃，要預拍萬聖節宣傳影片，大概是討糖吃的小朋友太多，柯文哲才會差一分鐘沒趕上登記的時間吧。

2019年時，「虧雞福來爹」林義豐曾拿著100萬支票，要到中選會登記參選總統，但因逾時被拒，當時林義豐表示，他先到台北市政府找柯文哲談參選的事情，兩人決定趕往登記，但最後因塞車，5點30分前才趕抵中選會，卻被中選會「硬拗」說來不及，讓他非常生氣。

柯文哲18日晚因密會林義豐，2個小時閉門會談再度引發外界關注，林義豐19日則在臉書貼出和柯文哲合照，表示與柯文哲是舊識，會面是老朋友話家常。