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綠營友人憂他會被國家機器對付 張善政：盼君子之爭

記者朱冠諭／桃園19日電
國民黨桃園市長參選人張善政表示，未來他若當選，自己、家人和及新市府團隊都不會炒作房地產，盼桃園年輕人和勞工都買得起房子。（記者朱冠諭／攝影）
國民黨桃園市長參選人張善政表示，未來他若當選，自己、家人和及新市府團隊都不會炒作房地產，盼桃園年輕人和勞工都買得起房子。（記者朱冠諭／攝影）

民進黨將徵召新竹市長林智堅選桃園市長。國民黨桃園市長參選人張善政上午發文，提到有綠營朋友擔心他作風太君子，會被國家機器對付，但他強調自己不會對林智堅人身攻擊，現任市長鄭文燦的市政只要對市民有利，也絕不因人廢事。

張善政表示，有曾在綠營當官的好友告訴他，民進黨是全世界最會選舉的政治機器，會運用各種力量來對付他，還說他的競選對手不只是林智堅，更是蔡英文總統、民進黨，乃至國家機器的全部力量。

張善政說，這位朋友認為他雖然當過科技政委、科技部長及行政院副院長、院長，也和韓國瑜搭檔選過副總統，但對民進黨選舉厲害的「技術」及鬥爭手法不夠瞭解，加上風格較斯文、作風太君子，被欺負了還不生氣等，都可能會吃虧。

張善政說，他知道參與桃園市長選舉，勝選與否不只是個人勝負或國民黨成敗，而是關係著「國門之都」在未來的數位時代中，能否為年輕人開拓新的未來。

張善政說如果勝選，他會集合專業團隊，打造符合國際都會與綠色永續生活化的「新桃園」，也保證任內自己、家人和市府團隊都不會賤賣土地或炒地皮，迎合特定政治立場的少數企業，盼桃園年輕人和勞工都買得起房子。

張善政說，過去他在任何工作崗位上，從來不看黨派立場，雖然黨內因徵召程序被認為不夠周到，引起爭議，但他仍以尊重的善意與謙卑的誠意面對；前議員羅智強的「成全」，就是兩人以誠相交的結果。

張善政也說，好的市政要延續，不會因市長換人就天翻地覆，過去從中央到地方，許多政府都患了這個毛病，浪費多少民脂民膏；地方政府舉債連年攀升，也正是許多排斥「非我所生」的政策造成；未來只要對桃園市民有利，鄭文燦任內的市政，一定會延續。

張善政表示，這一個多月來，他回到曾經工作過12年的桃園與基層接觸，雖然有小波折，但他有信心和強烈的使命感，要將桃園市打造成具有未來性、國際性、兼具科技發展與本土人文，充滿希望與工作機會的宜居城市；也恭喜林智堅獲民進黨徵召，他不會對林做任何人身攻擊，希望這次選舉是典範的君子之爭。

民進黨 國民黨 蔡英文

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