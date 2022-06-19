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富樂快篩一路山寨都沒查 藍疑有「綠金通道」

台灣新聞組／台北19日電
歐洲規格的富樂快篩（圖右藍盒）有標明中國生產，但大鑫進口的富樂快篩僅標示美國公司地址、未標製造地（圖左白盒）。（記者程遠述／攝影）
歐洲規格的富樂快篩（圖右藍盒）有標明中國生產，但大鑫進口的富樂快篩僅標示美國公司地址、未標製造地（圖左白盒）。（記者程遠述／攝影）

針對劣質快篩劑遭冒名進口卻獲食藥署核准EUA一事，國民黨立院黨團昨披露，大鑫進口的富樂快篩，包裝上產地、國際條碼都標錯，卻能取得EUA（緊急使用授權）並上市，其中關務署在富樂快篩入關時「一件都沒查」，質疑衛福部、食藥署到關務署跨部會包庇，蔡英文政府卻默不作聲，未查辦相關官員的行政責任，一味護航，坐實了「民進黨執政，有關係、就沒關係」的包庇文化。

國民黨立委費鴻泰拿出歐洲規格的富樂快篩和大鑫進口的富樂快篩比較時指出，美國原廠的歐規富樂，標明在中國生產製造，也寫出符合世界規範的13碼國際商品條碼，反觀大鑫的富樂快篩，盒子上僅寫出美國公司地址、未標產地，且國際商品條碼只有12碼，是不符規定的「假碼」。

國民黨指出，審核EUA過程中，食藥署當時是閉著眼睛審查通過嗎？很顯然地，食藥署有嚴重的行政疏失與怠惰。

國民黨表示，如此重大的失職、瀆職，行政院長蘇貞昌卻從嚴厲的酷吏變成包庇的鄉愿，為食藥署辯護、護航。國民黨諷刺，過去動輒就霸氣說要拔官的蘇貞昌難道是「選擇性震怒」？該拔官的時候不拔官，蘇貞昌是在顧慮什麼嗎？

民黨立院黨團總招曾銘宗指出，衛福部如果刻意放水、刻意護航，衛福部長陳時中和食藥署長吳秀梅就不只有行政責任，更有法律責任，除要求兩人下台，也呼籲檢調追查到底。

國民黨說，快篩標案之亂層出不窮，前身為小吃店的高登居然能參與16.5億元（台幣，下同，約5600萬美元）的快篩試劑採購案、曾有倒閉記錄的遊戲業者簽約進口100萬劑快篩、資本額僅330萬的生技公司接下3億8000萬元的快篩訂單等，到最近的富樂快篩混充瑕疵試劑進口。

國民黨表示，種種快篩標案亂象凸顯蔡英文政府的無能與失職，甚至令外界質疑是否真有「綠金通道」牟取暴利，藉機大賺國難財？民進黨政府責任說清楚、講明白。

國民黨 EUA 蔡英文

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