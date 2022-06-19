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大鑫進口「黑心快篩」 食藥署認了EUA未要求查廠報告

台灣新聞組／台北19日電
大鑫資訊公司進口「Flowflex富樂」快篩，申請EUA送件過程，食藥署並沒有要求查廠報告。（本報資料照片）
大鑫資訊公司進口「Flowflex富樂」快篩，申請EUA送件過程，食藥署並沒有要求查廠報告。（本報資料照片）

大鑫資訊公司進口美國「Flowflex富樂」快篩，被質疑「黑心快篩」，執行長黃南競等人遭調查。衛福部稱大鑫EUA（緊急使用授權）審查過程沒問題，核准的是美國廠生產的富樂快篩，但國民黨立委林奕華調查發現，根本沒有美國製的富樂；民進黨立委林淑芬也點名食藥署長吳秀梅下台負責。消息人士指出，大鑫申請EUA送件過程，食藥署並沒有要求查廠報告。

吳秀梅昨晚證實，EUA的醫材審核所需檢附的文件中，並沒有包含查廠報告，僅有非EUA的醫材才需要查廠報告。至於朝野立委要求下台，她說，食藥署是審核把關的單位，廠商送來的資料不正確、給錯誤的東西，不是應該譴責違法廠商嗎？

行政院長蘇貞昌昨說，相關的疫苗、醫材及任何進口貨物，政府都是由各有關單位嚴謹把關。至於廠商違法行為，蘇揆認為，應該要嚴查嚴辦、追究責任，且對於不合格的相關任何醫材或者藥物，都會予以銷毀。

消息人士指出，美國艾康公司的富樂快篩，生產地確實在中國，但EUA送件申請的過程，食藥署並沒有要求查廠報告，因此大鑫通過的EUA申請文件中，並沒有附「生產工廠」查廠報告及生產所在地的資訊。

該人士表示，食藥署要求大鑫送件申請EUA文件當中，包括美國食品藥物管理局的EUA、以及富樂快篩的原廠說明書，兩項提到富樂快篩製造商資訊的，都是富樂快篩原廠製造商美國艾康公司的美國地址，所以食藥署認定核准的富樂是「美國製造」，但就艾康、富樂快篩的官網資訊來說，富樂不管各種規格，都是在中國的工廠生產。

據指出，當時富樂快篩是否獲得美方EUA，才是食藥署的審查重點，所以就算大鑫沒被要求交真正查廠報告，食藥署也會核准。

林奕華表示，不論富樂快篩是美國或歐洲流通的規格，都是中國大陸杭州的工廠所生產，只是總公司地址在美國的聖地牙哥，衛福部應公開大鑫快篩EUA的送審資料。

EUA 疫苗 國民黨

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