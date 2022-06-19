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黃珊珊黨籍惹議 遭控是蔡英文側翼

台灣新聞組╱台北19日電
台北市副市長黃珊珊。(本報資料照片)
台北市副市長黃珊珊。(本報資料照片)

年底九合一選戰將至，台北市長部分國民黨提名立委蔣萬安參選，民眾黨擬由台北市副市長黃珊珊接棒參選北市長；不過，黃珊珊目前仍保有親民黨籍，引發民眾黨內部炸鍋，內部群組進一步流傳，指控黃珊珊是蔡英文的側翼，不要再被騙了。

本報系聯合報報導，台北市副市長黃珊珊日前考察士林區市場，其他議員質疑她行政不中立，「母雞帶小雞輔選」。國民黨台北巿長參選人蔣萬安指出，外界對她質疑也不是第一次，應該要清楚說明，身為首都副市長，更應該作為表率。

另一潛在對手、台中市前市長林佳龍批評蔣萬安沒有拿出具體的政策出來，蔣萬安說，很多的政策都在研擬，最重要的是要了解在地鄉親的需求，問題在哪，才能很具體的提出最好的政見出來，他在很多場合，也都提出了政策，包括對於居住的問題、青銀換居、交通問題。

蔣萬安說，除了提出解方，對於新創的議題，他藉由過去矽谷的經驗協助台灣的新創產業，能有最好的發展，接下來都會在最適當的時機，向所有的鄉親報告。

媒體追問，會不會覺得黃珊珊用行政資源跑選舉，甚至會用疫情的理由，蔣萬安說，議員們也都一一的提出質疑，市府也應該很清楚的向市民說明。

台北中國時報報導，黃珊珊黨籍問題受黨各界矚目，民眾黨內部更是討論熱烈，在民眾黨群組流傳的論述指出，黃珊珊在2012年選立委時，用「假藍」的面貌分散正藍的蔡正元選票，掩護蔡英文提名的李建昌，擔任蔡英文的側翼，結果被蔡正元擊敗。2016年競選立委改用「半藍半綠」的面貌，接受蔡英文公開支持，以民進黨「準提名」的姿態出現，結果被國民黨的李彥秀擊敗。

黃珊珊兩度替蔡英文賣力演出，也替她的兄長黃曙光換得蔡英文任命為參謀總長的高位，兄妹倆「飲水思文」，當然從不批評恩人蔡英文。

該論述提到，2022年黃珊珊可能再度賣力演出，替蔡英文再度當一次側翼；支持黃珊珊的人，也只是蔡英文側翼的側翼，不要再被騙子騙了，成為傻子的一員。

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