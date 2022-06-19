冷眼集／疫情趨緩 綠營啟動選戰模式

蘇貞昌18日再度脫稿說出真心話「拚經濟、顧選情」，顯示民進黨將從「防疫優先」轉換成「選戰模式」。(本報資料照片)

疫情 趨緩，選情升溫。民進黨 18日敲定執政的桃園市、新竹市、基隆市布局，接下來的重中之重就是雙北布局。行政院長蘇貞昌18日再度脫稿說出真心話：「拚經濟、顧選情」，顯示民進黨將從「防疫優先」轉換成「選戰模式」。

全台七成人口集中在六都，北台灣加桃園有千萬選票，朝野都傾全力攻防，拿下六都等於是2024的入門票。目前藍綠在六都呈現2比3，台北市、桃園市適逢換屆換人選舉，更是藍綠必爭之地，今年加入民眾黨參戰，讓選情更添變數。

民進黨布局非執政的雙北之前，桃園、新竹必先「超前部署」，被視為民進黨政治明星的新竹市長林智堅幾乎要「一人扛兩市」，不僅要轉戰桃園市，還要抬轎副手沈慧虹力保新竹市執政。

不過，林智堅在桃園「無戶籍」、沈慧虹在綠營「無黨籍」，全憑蔡英文總統個人意志拍板欽點，引發各界譁然，黨內前輩鄭寶清、彭紹瑾等人更重砲質疑黨中央黑箱作業、林智堅是落跑市長，內訌比外患更先炸鍋，為剛起步的選情蒙上一層陰霾。

民進黨盤算，低標是維持現狀，高標則是開出六都過半的成績，台北市被寄予厚望，「閉關中」的衛福部長陳時中 被英系視為最強人選，正等待蟄伏而出，但選情能否戰勝疫情，有待觀察。新北市部分，立委羅致政目前已獲得英系與蘇系的支持，由於兩派系在新北綠營已有相當實力，加上老縣長蘇貞昌對羅致政參選也「開綠燈」，評估最終出線機會濃厚，關鍵在於能否牽制新北市長侯友宜，不要讓「侯家軍」的影響力外溢全台。