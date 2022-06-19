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蔡英文拍板桃竹基參選人選 蘇貞昌再脫口顧選情

台灣新聞組╱綜合19日電
民進黨選對會18日建議徵召人選，蔡英文總統(中)說，北台灣疫情緩和收斂，執政團隊要維持政治經濟局勢穩定。(記者余承翰／攝影)
民進黨選對會18日建議徵召人選，蔡英文總統(中)說，北台灣疫情緩和收斂，執政團隊要維持政治經濟局勢穩定。(記者余承翰／攝影)

蔡英文總統昨天召集民進黨選舉對策委員會，拍板徵召桃園市長參選人林智堅、新竹市長沈慧虹、基隆市長參選人蔡適應。不過，民進黨前立委鄭寶清質疑，以前民進黨都罵高雄市前市長韓國瑜「落跑市長」，現在對桃園人是最大屈辱；民眾黨桃園市長參選人賴香伶也說，執政黨黑箱作業決定參選人，讓台灣人覺得丟臉。

蔡英文昨表示，北台灣疫情已緩和收斂，執政團隊優先要務，仍是維持政治經濟局勢穩定，落實防疫工作，朝向疫後正常生活做充分準備。行政院長蘇貞昌昨視察屏東受訪時疑似再度口誤說，行政院的工作就是「拚經濟顧選情」。

林智堅昨在臉書發文，即將離開新竹市，「我著實感到不捨，也覺得抱歉」；他願意帶著過去八年在竹市學習、累積的經驗，到太太成長的家鄉，奉獻自己、服務桃園。桃園市長鄭文燦表示，他比任何人都在乎桃園市會不會贏，誰的民調高，他就第一個支持。

民進黨拍板新竹市長林智堅轉戰桃園市長、新竹市副市長沈慧虹接棒參選新竹市長，在時代力量立委邱顯智幾乎表明不參選、國民黨在竹市也陷入提名內亂的情況下，民眾黨主席柯文哲上周親自勸進立委高虹安參選新竹市長，竹市可能出現「三腳督」(三方勢力抗衡)戰局。

據指出，柯文哲將家鄉新竹市視為必戰選區，並欽點高虹安出戰，但在黨內會議時，當柯提及新竹市長選戰，高虹安便發聲「主席我們私下談」，態度相當保守。為此，黨內曾徵詢2020年不分區立委候選人、新光集團第三代的吳欣盈，並考慮改推從國民黨轉投民眾黨的市議員李國璋，做為可能的替代人選。

民眾黨人士說，高虹安是否參選將考慮主客觀條件，若加上鴻海創辦人郭台銘大力支持，高出馬機率很高。

此外，民進黨積極布局新竹縣長人選，正評估與無黨籍竹北市長何淦銘合作。民進黨人士透露，黨中央透過重量級政務官與何接觸，希望以不提名合作模式，或何入黨接受徵召。何淦銘昨也首度鬆口說，「應該會」。

民進黨 提名 國民黨

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