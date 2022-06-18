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藍營多人表態選高雄 柯志恩領先？張亞中批作假退出民調

台灣新聞組╱台北18日電
孫文學校總校長張亞中不滿國民黨中央黨部提不出民調資料，要求黨中央不要把他的名字列在後續滾動式民調的候選名單內。(記者徐白櫻／攝影)
孫文學校總校長張亞中不滿國民黨中央黨部提不出民調資料，要求黨中央不要把他的名字列在後續滾動式民調的候選名單內。(記者徐白櫻／攝影)

國民黨高雄市長民調疑似外流引發爭議，民調被列後段班的孫文學校總校長張亞中昨派辦公室主任何啟聖至黨中央索取資料未果，張再批國民黨做假民調，更宣布退出「指定式及轉動式民調」，要國民黨放手去徵召想要的人，不要再放入他的名字。國民黨回應，參考式民調本來就不對外公布。在國民黨內呼聲極高的智庫執行長柯志恩，預計下周拜會高雄市議會。

據了解，中央選策會報成員傅崐萁本周三曾當面力勸前衛生署長楊志良參選高雄市長，但楊未首肯。黨內認為，楊志良是台大公衛所前所長，高雄市長陳其邁是台大公衛所畢業，若楊披戰袍，高雄市將是「老師和學生的對決」。

另據台北中國時報報導，先前曾鬆口願意為黨而戰的國民黨立委陳玉珍昨拜訪高市議會，她語出驚人說自己比高雄市長陳其邁更有男子氣概，陳其邁屬於溫文儒雅的暖男個性，「比較像是溫室裡的花朵，被保護得很好，不過溫室裡的花朵無法成大樹」，接著說，但她爽朗、率真，比較有決斷力，個性符合高雄人的口味，高雄是艱困選區，盼國民黨推出能戰敢戰的人選

高雄市長選戰，國民黨目前除了張亞中、楊志良、陳玉珍表態，日前傳出黨內民調顯示柯志恩在可能人選中支持度領先，受到黨內積極勸進。黨內人士表示，高雄人選的思維方向，在於如何穩住藍營基本盤，衝刺議員席次，發揮母雞帶小雞功能。

爭取國民黨高雄市長提名的立委陳玉珍（左三）拜會高雄市議會，針對市政交換意見。(記...
爭取國民黨高雄市長提名的立委陳玉珍（左三）拜會高雄市議會，針對市政交換意見。(記者徐白櫻／攝影)

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