綠徵召竹市長林智堅戰桃園 地方炸鍋 藍酸落跑市長

國民黨桃園市長參選人張善政（圖）表示，以他過去的經驗，林智堅很難比得上。(記者鄭國樑／攝影)

北台灣疫情趨緩，民進黨 重啟縣市長提名作業。蔡英文總統今天將召開選對會，預計徵召新竹市長林智堅出戰桃園、新竹市副市長沈慧虹接棒竹市、立委蔡適應參選基隆市。不過林智堅「轉戰」桃園，引爆黨內反彈，前立委鄭寶清昨批評，黨中央密室協商，民進黨若跟國民黨 一樣，可能桃園、新竹選情都會出現大問題。

林智堅昨接受媒體訪問時首度對參選桃園市長鬆口表示，「團隊有需要，球來了，我就接」。林也說，黨內對於重大議題都會有很多不同意見，這是好事；他還自曝參選桃園這件事，「太太才是我最大的課題」。林智堅與副手沈慧虹分戰桃、竹，「智慧連線」可望成形。

有意角逐桃園市長的鄭寶清質疑，林智堅戶口不在桃園，還沒取得參選資格，新竹市長任期沒做滿，豈不是成了「落跑市長」？黨中央密室協商，讓鄭文燦指定接班人，「林智堅沒有參選權就算了，現在還說他得金牌，沒有參選權的人怎麼得金牌？」

鄭寶清表示，黨中央既然說林智堅贏了很多，那就做民調 ，對支持者也有個交代；既然叫做民主進步黨，徵召要有一定程序，不能是暗室協商找人接班，哪裡是一個民主的政黨？他並以「毒樹果實」理論為例說，不願意做民調就糊弄說林智堅比較高，社會不會接受，民進黨是民主政黨，如果要跟國民黨一樣，可能桃園、新竹都會出現大問題。

民進黨前立委彭紹瑾也不能接受沒民調式的徵召，他日前還廣發簡訊，拜託大家接到民調電話時支持他。

同樣有意角逐桃園市長的立委鄭運鵬說，過去他選立委也曾被說空降，但市民還是給他機會，黨內可以互相給祝福，無須批評內耗。

國民黨立院黨團總召曾銘宗大酸，林智堅若參選桃園市長，除了要遷戶籍，還衍生「落跑市長」或「桃園市民當新竹市長」，兩者都是看不起選民的民主笑話。

國民黨桃園立委萬美玲說，現任地方父母官去選其他縣市首長，就像承諾照顧太太和孩子的男主人落跑，卻跑去照顧鄰居家，本身就很詭異，林智堅到桃園並沒有優勢。

至於國民黨桃園市長參選人張善政昨天再度和前議員羅智強合體行腳。媒體提及，他和民進黨新竹市長林智堅都是「空降」參選桃園市長，張善政反駁說，「我不是空降」，他曾在龍潭渴望園區工作12年，如果在桃園工作12年還是空降，他不知道什麼才是在地？

相較林智堅有何優勢？張善政表示，他過去的業界經驗、行政經驗是他的優勢，林智堅在這一方面應該很難比得上。至於兩人競爭是否為「世代交戰」？張說，應該是「世代融合」。