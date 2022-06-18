藍議長談竹市之爭：若立委轉戰恐雙殺

新竹市長之爭，民進黨 將推副市長沈慧虹參選；國民黨 人選依舊難產，立委鄭正鈐、議員林耕仁、清大副教授翁曉玲都被點名。鄭正鈐表示，如獲黨徵召將承擔；身兼國民黨新竹市黨部主委的議長許修睿說，民進黨新竹市長林智堅轉戰桃園被批是「落跑市長」，鄭當立委兩年就想落跑，恐落得市長、立委雙殺。

國民黨新竹市議會黨團去年7月自辦民調，打算推出民調最高的林耕仁參選，但迄今近一年，遲未獲黨中央提名 ，近期鄭正鈐、翁曉玲也被點名，三人各有動作或有黨內系統支持，竹市長人選依舊混沌不明。

新竹數位科技二代會新師董聯盟昨刊登報紙半版廣告，推薦鄭正鈐參選新竹市長。不過，許修睿指出，林智堅轉戰桃園就被說是落跑市長，鄭才當兩年立委就想選市長，這是大忌，「不能高興選什麼就選什麼，是破壞團結」；若最後黨中央決定提名鄭正鈐，「我不會輔選」。

另外，國民黨桃園市長參選人張善政昨天再度和前議員羅智強合體行腳。媒體提及，他和民進黨新竹市長林智堅都是「空降」參選桃園市長，張善政反駁說，「我不是空降」，他曾在龍潭渴望園區工作12年，如果在桃園工作12年還是空降，他不知道什麼才是在地？