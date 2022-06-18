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黑心快篩門神「邵博士」？藍質疑和陳時中關係匪淺

台灣新聞組／台北18日電
大鑫資訊公司涉嫌進口中製偽劣品冒充美製富樂快篩，執行長黃南競等人遭調查，國民黨立院黨團昨披露，在美國食藥署警告富樂有問題後，受到黃南競委託的邵博士顧問公司僅14天就取得大鑫EUA，質疑衛福部放水。（記者余承翰／攝影）
大鑫資訊公司涉嫌進口中製偽劣品冒充美製富樂快篩，執行長黃南競等人遭調查，國民黨立院黨團昨披露，在美國食藥署警告富樂有問題後，受到黃南競委託的邵博士顧問公司僅14天就取得大鑫EUA，質疑衛福部放水。（記者余承翰／攝影）

進口商大鑫資訊公司進口美國「Flowflex富樂」快篩，共賣出近200萬劑，卻出現快篩無效，執行長黃南競等人遭調查。國民黨點名背後是一家資本額僅50萬台幣（約1.68萬美元）的「邵博士」顧問公司，被質疑是「門神」。「邵博士」負責人邵明遠昨受訪喊冤，指稱不認識衛福部長陳時中，他證實快篩是中國製但有美國EUA

「黑心快篩」爭議延燒，國民黨團昨點名「邵博士」顧問公司，指大鑫公司和同樣取得富樂EUA的醫優科技，都是黃南競委託邵博士達成，質疑邵博士在申請EUA中是否「有關係」，讓衛福部放水。

民進黨立委林淑芬也再批食藥署「胡說八道」，並提出6大質疑，包括：大鑫進口的237萬劑富樂家用快篩，是不是醫優科技5月13日公文中提到艾康（浙江）生產的Rapid test？TFDA在大鑫自香港進口快篩試劑後，有無在市面抽驗品質 ？ 還有醫優5月13日發文告知TFDA無法進貨美國製的Home test，TFDA對於大鑫資訊可以進口，這樣的矛盾，為何毫無警覺？以及美國FDA今年3月發布「不要使用某些富樂快篩試劑」新聞稿，顯示富樂產品有疑慮，為什麼TFDA還在5月10日核可大鑫申請EUA？還有是不是知道美國富樂家用快篩的總公司由中國艾康生物技（杭州）有限公司生產等，要求食藥署說明是否包庇大鑫。

有媒體翻出陳時中、邵明遠曾在同場應酬，質疑關係匪淺。邵明遠昨說，他根本不認識陳時中和食藥署長吳秀梅；富樂快篩審查過程沒有問題，如果後來快篩品質出現問題，「是產品上市後廠商（指大鑫）亂搞」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨說，食藥署不知道「邵博士」是誰，也不會因特定人士影響審查；對於外流影片指陳時中、邵博士參加同場活動，經了解該活動為去年2月21日由中華牙醫學會舉辦，陳時中受邀前往，並不認識邵博士。

至於5月中旬已有人提醒食藥署，恐有黑心試劑進口。羅一鈞說，食藥署當時調查並未發現，加上檢舉者沒有提出太多佐證，因此需要時間查證。

花蓮縣政府獲企業捐贈，原訂昨起免費發送幼兒兩劑唾液快篩，但爆出未獲台灣EUA核可，衛福部緊急要求暫停發放。議員質疑，縣府聲稱獲歐盟認證，但根本查不到；衛生局解釋，這款快篩獲歐盟CE標章，可能因名稱不同才搜尋不到。

陳時中 FDA EUA

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