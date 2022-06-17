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新聞評論／黑心快篩劑 戳破衛福部四層牛皮

聯合報社論
國民黨團總召曾銘宗（左二）、書記長萬美玲（右二）、副書記長鄭正鈐（右一）與林奕華（左一），16日舉行「正式公文舉報黑心快篩 衛福部置之不理 陳時中、吳秀梅下台」記者會。(記者黃義書／攝影 )
國民黨團總召曾銘宗（左二）、書記長萬美玲（右二）、副書記長鄭正鈐（右一）與林奕華（左一），16日舉行「正式公文舉報黑心快篩 衛福部置之不理 陳時中、吳秀梅下台」記者會。(記者黃義書／攝影 )

繼「小吃店變身生醫公司」的高登醜聞案後，又發生進口快篩試劑完全無法作用的「偽冒」問題。和高登一樣，大鑫資訊公司也從無生技背景；不同的是，高登在事發後主動棄標，大鑫則取得衛福部核發的2.4億元(台幣，以下同)快篩試劑的專案進口大標，然後造假、偽標、摻入劣品。令人咋舌的是，大鑫半個多月已取得十個部會及地方政府的標案，其中高雄市即購入9500萬元，黑心廠商如此本領高強。

大鑫進口的「富樂」（Flowflex）快篩試劑，先在台中市被發現某一批號的產品有問題。民眾使用後，試劑毫無反應，「一條線都沒有」，連Ｃ線都是空白，顯是偽劣品。各方對此議論紛紛，大家才知道除內政部、交通部、國防部外，桃園、高雄、台北市等單位都有購買，有些地方甚至放進「關懷包」供民眾使用。大鑫原本經營印表機墨水匣等業務，竟能一夕取得衛福部的大筆快篩劑授權，並在短短十多天取得十個以上政府機構的標案，其能耐令人好奇。

即使沒有生技背景，大鑫若誠實正派地代理行銷，也不致引起非議。然而，大鑫不僅將這款大陸杭州「艾康生技」生產的試劑虛偽標示成「美國製」，並可能摻入來源不明的偽劣產品，因此才會出現毫無檢測功能的試劑。這種作法，黑心至極。追根究柢，艾康生技的富樂試劑確透過它在美國的ACON實驗室取得美國FDA的緊急使用授權，基本上該產品就是中國製造。大鑫卻暗中亂動手腳改標混劣，說明它心術不正，刻意欺騙消費者。這種廠商，卻是政府關係一流。

檢視政府核准快篩試劑進口的過程，大鑫黑心試劑的暢行，可謂戳破了衛福部四層牛皮。第一層牛皮，是傳說的「超前部署」。疫情盛行兩年多，衛福部始終堅持獨尊PCR檢測，否定快篩的必要性；因此，遲未引進足夠的快篩試劑供民眾使用。直到4月疫情爆發，5月上旬單日確診數高達3、4萬人，才急急開放大鑫等廠商進口快篩，卻已落在疫情之後。

第二層牛皮，是所謂的「嚴格把關」。衛福部5月間核准的快篩試劑進口廠商名單，除有小吃店化身生醫的高登，有資訊器材出身的大鑫，還有原本經營電玩的因思銳等。其中，不少負責人都有詐欺前科或債務糾紛，這只要稍稍在網上搜尋，即可發現蹊蹺。而衛福部該做的未做，讓他們輕騎過關，陳時中還辯稱這些是「殷實商人」。

第三層牛皮，是行政作業的公平嚴謹。在大鑫之前，已有一家醫優公司在去年底取得富樂試劑的代理權，獲准輸入六百萬劑，但後來並未實際進口。醫優並在5月13日以「產品有疑慮」為由，向食藥署申請廢止這項輸入許可。此事，恰恰發生在食藥署核准大鑫進口富樂試劑的三天後，可見示警意味濃厚。試想，先一步申請的廠商因產品疑慮而卻步，而食藥署卻未想到後得標的廠商可能帶來之風險，這是拿百姓安危開玩笑吧？

第四層牛皮，是追查真相的用心。3、4月間，美國FDA及中國大陸艾康生技曾相繼發表警示，稱富樂快篩出現仿冒品。對此，衛福部是渾然不覺，或刻意對特定廠商放水？大鑫出事後，衛福部推稱其審核只是「書面作業」，把責任推得乾乾淨淨；但書面審查就可以草率，假裝看不見真相嗎？包括偵辦此案的檢調，都把問題對準「大陸黑心產品混充美國貨」，認定富樂是美國產品，並趁便反中，根本搞錯重點。

陳時中光環消褪也就罷了，但由於一支黑心試劑，整個衛福部乃至蔡政府的牛皮都一起消風。

疫情 陳時中 檢測

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