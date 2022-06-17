放任黑心快篩 藍綠委轟食藥署長下台

食藥署長吳秀梅。(本報資料照片)

大鑫資訊公司涉嫌用中國劣質快篩魚目混珠為美國製富樂快篩，進口台灣牟取暴利。衛福部食藥署遭爆5月12日就知道有問題，卻閉上眼睛通過許可，藍綠立委都批食藥署把關不力、包庇，點名食藥署長吳秀梅下台。

食藥署直到昨對外說明，食藥署醫粧組簡任技正林欣慧表示，去年11月2日核准醫優科技專案輸入「Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，今年5月10日再核准大鑫輸入相同產品。醫優公司5月13日自請廢止EUA 後，6月10日予以廢止；大鑫公司則在6月15日廢止。

食藥署強調，從未核准在中國大陸製造的「Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test（Self-Testing）」。至於是否業者用中國製產品混充美製，檢調正在調查中。

國民黨 立法院黨團昨披露，進口「Flowflex富樂」快篩的大鑫資訊公司在申請EUA（緊急使用授權）時，把在中國生產的快篩劑謊稱是美國製，衛福部竟「閉上眼睛」審查許可通過。民進黨立委林淑芬昨更拿出公文強調，食藥署5月12日就知道富樂快篩有問題，痛批「這不叫包庇什麼是包庇？食藥署長吳秀梅下台！」

國民黨黨團總召曾銘宗要求，衛福部長陳時中 和食藥署長吳秀梅應為把關不力下台，更質疑謊報產地都可以拿到EUA「背後有重量級人士、綠營人士撐腰」。

林欣慧表示，收到醫優公司自請廢止EUA公文後，立即調查是否核准中國製仿冒品，經查「沒有核准」，認定未讓問題產品流入市場。她也說，許多流程是「防君子不防小人」。

國民黨立委鄭正鈐則質疑，衛福部對快篩EUA審查嚴格，300多家廠商申請，只有一成的廠商通過，為何資本額才500萬元台幣的大鑫，有辦法拿到2.4億劑的大量許可額度？立委林奕華更批評，衛福部把關失職，陳時中跟吳秀梅就要下台負責。

民進黨團副幹事長黃世杰則說，此事不要政治操作，純粹是廠商非法行為，政府一定會做好防疫物資的把關，廠商沒有依照文件執行後續進口，甚至用第三地轉換進口地、改標，廠商要負起全責。