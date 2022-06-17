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高雄市長民調外流 國民黨中央挨批

記者徐白櫻、林巧璉／高雄17日電
國民黨秘書長黃健庭。(記者林俊良／攝影)
國民黨秘書長黃健庭。(記者林俊良／攝影)

國民黨高雄母雞從難產變成大家搶著當！孫文學校總校長張亞中昨首辦記者會，要延續前市長韓國瑜「高雄發大財」等項政見。立院女戰神陳玉珍及坊間流傳「民調第一名」的柯志恩將陸續拜會地方，由於黨中央進行的市長民調遭外流，多位有意參選人對民調真實性存疑，昨要求黨中央說清楚。

國民黨秘書長黃健庭表示，黨中央確實有委託民調公司進行民調，但前天外流的民調內容只是其中一部分，並非完整內容，且民調持續在進行，黨中央會選擇適當時機完整說明。

近日坊間流傳高雄市長7名人選民調結果，依序為智庫執行長柯志恩、議員陳麗娜、立委陳玉珍、議員黃紹庭及張亞中，另有在地人選曹桓榮、孫健萍殿後。黃紹庭希望過程公開透明，要求黨中央讓所有民調候選人參與題目設計及派員監聽。曹桓榮認為民調只是參考，誰真正有心最重要。

韓國瑜支持者、上海台商會長莊震霆昨辦支持張亞中選市長記者會，不少「前韓粉」相挺，高舉國旗揮舞。張亞中向韓國瑜、兩度參選高雄市長失利的黃俊英及前高雄縣長楊秋興等人致敬，並承諾要延續及落實「貨出去人進來，高雄大發財」及「路平、燈亮、水溝通」等項政見。

針對外傳民調內容，張亞中說，為何辦記者會前一天，傳出民調卻外流，他質疑黨中央是委託哪間公司辦民調？甚至題目設計及問卷方法都未說明，今要派人至黨中央索取資料分析，此事考驗黨中央誠信，如果真的有做民調，就對外解釋清楚，才能杜悠悠之口。

至於立委陳玉珍今要到高雄議會拜訪，黨團透露，柯志恩、張亞中下周也會到議會拜訪黨團和議長。

民調 韓國瑜 國民黨

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