民進黨新竹市長 林智堅將轉戰桃園

新竹市長林智堅轉戰桃園市長已幾成定局，最快22日就會被提名 。至於雙北人選，民進黨 內包括陳時中 、林佳龍、羅致政都有支持聲浪。民眾黨也傳出派立委蔡壁如，挑戰爭取連任的新北市長侯友宜，蔡坦言，若軍令狀一下就會參選。

民進黨18日將舉行「選舉對策委員會」會議，預計將討論提名林智堅參選桃園市長，這也代表他可能提前辭職投入選舉，違背了當初說會「做好做滿」的承諾。

時代力量立委邱顯智也批評，林智堅應該要專注自己的本務，去年的縣市合併、修改地制法，都是因人設事為自己找出路，現在說要去選桃園，指定接班人，都是政治上的操作，他也呼籲林智堅，任期還有半年，把市民生命健康、福祉顧好才最重要，「大家眼睛都在看，是不是真心為這塊土地付出」。

對於民進黨在桃園市長提名，已徵詢前立委彭紹瑾、黃適卓、鄭寶清。有意征戰的鄭運鵬昨表示，自己的確沒有被徵詢，不過他已向黨中央及桃園市長鄭文燦多次表達，個人不需要拘泥於形式，一切尊重、配合中央黨部的決定。

至於雙北市長人選，包括陳時中、林佳龍、羅致政等，都在民進黨選對會的名單內。

據了解，陳時中雖然最近聲量下滑，但英系仍傾向支持他參選，而新北同樣推派英系立委羅致政，挑戰侯友宜。

爭取參選台北市長的林佳龍昨參訪南港的「台北方舟」新創基地時表示，民進黨能夠參選的人才很多，若能如期在7月17日全代會前產生人選，做好防疫工作，選情也能夠同步推動。

林佳龍認為，台北長期以來是民進黨艱困選區，但只要能夠提出願景，台北有將近一半選民都是政見選民，政黨認同的只有一半，相信選民智慧。

蔡壁如昨接受廣播節目專訪，被問到是否考慮參選新北市長她坦言，「內心沒有考慮過」，但黨內確實希望每個縣市都有母雞，會再找時間跟柯文哲討論。