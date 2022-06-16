我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

美國老兵苦尋日裔戀人70年 華裔女孩伸援 91歲密西根重逢

稱陳時中確診是老天懲罰 新黨送「音容宛在」花籃

記者許政榆／台北報導
新黨市議員參選人游智彬、劉榮之今到疾管署前陳情，吸引路人圍觀。(記者許政榆／攝影)
新黨市議員參選人游智彬、劉榮之今到疾管署前陳情，吸引路人圍觀。(記者許政榆／攝影)

指揮中心多位長官確診，包括指揮官陳時中6月13日快篩陽確診，14日社區防疫組組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥接連快篩陽。新黨市議員參選人游智彬、劉榮之今到疾管署，致贈「音容宛在」、「罄竹難書」花籃，祝陳時中早日康復「一路好走」。

桃園市議員參選人游智彬表示，近日不見陳時中部長主持防疫會議，但其「音容宛在」，感念至深；其防疫之功勞，猶如當時教育部長杜正勝所言「罄竹難書」，故特別贈送陳部長花籃，祝陳時中，早日康復，一路好走（去選市長），更稱陳時中染疫「是老天爺的逞罰」。

游智彬稱畢業於桃園武陵高中、現為金融學博士生、桃園市魯冰花愛鄉協進會理事長，長期關懷弱勢尤其是喜憨兒群體，不過2020年因批評時任立委陳柏惟是文盲而遭提告，在陳柏惟遭罷免前，檢察官以不起訴結案。

游智彬說，對蔡英文當局的防疫政策失望透頂，且對弱勢群體衝擊最大，藉陳時中染疫之際，代表人民發出怒火。

台北市議員參選人劉榮之則說，陳時中和疾管署同仁都打多少劑高端疫苗？結果還是幾乎全部中獎，看來高端疫苗也沒有比較高端，面對新病毒來勢洶洶，台灣卻執行模糊不清且漏洞百出的「3+4」政策，奉勸陳時中部長想選市長趕快趁染疫下台，專心去選市長。

劉榮之還說，要陳時中繼續領導中央防疫團隊，讓每個台灣人起碼都染疫兩次，讓台灣的無敵星星自然抗體，達到全人類抗體標準以上，也要部長繼續抽菸，做最好的示範的衛生福利部部長。

新黨市議員參選人游智彬、劉榮之今到疾管署，致贈衛福部長陳時中「音容宛在」、「罄竹...
新黨市議員參選人游智彬、劉榮之今到疾管署，致贈衛福部長陳時中「音容宛在」、「罄竹難書」花籃。(記者許政榆／攝影)

陳時中 防疫 高端疫苗

上一則

全球最快手 台灣11歲女孩打破疊杯不分齡世界紀錄

下一則

華視屢出包 NCC只罰台幣100萬挨轟

延伸閱讀

疫情2年半 台灣確診破300萬例 今年已逾3500人死亡

疫情2年半 台灣確診破300萬例 今年已逾3500人死亡
疫情衝擊 綠派系人士：北市「非陳時中不可」漸退

疫情衝擊 綠派系人士：北市「非陳時中不可」漸退
住宿機構染疫致死率2% 一般民眾13倍

住宿機構染疫致死率2% 一般民眾13倍
防疫紅利耗盡 陳時中民調大跌 參選北市黨內拉警報

防疫紅利耗盡 陳時中民調大跌 參選北市黨內拉警報

熱門新聞

飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
中華民國外交部。(本報資料照片)

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

2022-06-09 00:14
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚