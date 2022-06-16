稱陳時中確診是老天懲罰 新黨送「音容宛在」花籃

新黨市議員參選人游智彬、劉榮之今到疾管署前陳情，吸引路人圍觀。(記者許政榆／攝影)

指揮中心多位長官確診，包括指揮官陳時中 6月13日快篩陽確診，14日社區防疫 組組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥接連快篩陽。新黨市議員參選人游智彬、劉榮之今到疾管署，致贈「音容宛在」、「罄竹難書」花籃，祝陳時中早日康復「一路好走」。

桃園市議員參選人游智彬表示，近日不見陳時中部長主持防疫會議，但其「音容宛在」，感念至深；其防疫之功勞，猶如當時教育部長杜正勝所言「罄竹難書」，故特別贈送陳部長花籃，祝陳時中，早日康復，一路好走（去選市長），更稱陳時中染疫「是老天爺的逞罰」。

游智彬稱畢業於桃園武陵高中、現為金融學博士生、桃園市魯冰花愛鄉協進會理事長，長期關懷弱勢尤其是喜憨兒群體，不過2020年因批評時任立委陳柏惟是文盲而遭提告，在陳柏惟遭罷免前，檢察官以不起訴結案。

游智彬說，對蔡英文當局的防疫政策失望透頂，且對弱勢群體衝擊最大，藉陳時中染疫之際，代表人民發出怒火。

台北市議員參選人劉榮之則說，陳時中和疾管署同仁都打多少劑高端疫苗 ？結果還是幾乎全部中獎，看來高端疫苗也沒有比較高端，面對新病毒來勢洶洶，台灣卻執行模糊不清且漏洞百出的「3+4」政策，奉勸陳時中部長想選市長趕快趁染疫下台，專心去選市長。

劉榮之還說，要陳時中繼續領導中央防疫團隊，讓每個台灣人起碼都染疫兩次，讓台灣的無敵星星自然抗體，達到全人類抗體標準以上，也要部長繼續抽菸，做最好的示範的衛生福利部部長。