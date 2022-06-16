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挑戰高雄？陳玉珍：我不退卻 相信高雄人可以海納百川

記者徐白櫻／高雄16日電
國民黨金門立委陳玉珍說，如果民意認為她是高雄市長適當人選，她不會退卻。（本報資料照片）
國民黨金門立委陳玉珍說，如果民意認為她是高雄市長適當人選，她不會退卻。（本報資料照片）

國民黨金門立委陳玉珍納入高雄市長提名人選內參式民調，10日拜會高雄市議會與在地議員接觸。陳玉珍15日表示，如果高雄有優秀的在地議員願意出來，她會樂觀其成，不過若民意屬意她出馬不會退卻，高雄是海港城市，相信市民都有寬闊胸襟、海納百川。

國民黨高雄市長人選未定，10日秘書長黃健庭到高雄與黨籍議員座談，會中假投票針對立委陳玉珍、國民黨智庫執行長柯志恩、孫文學校總校長張亞中、前衛生署長楊志良及多位在地人選進行假投票。

楊志良昨天到高雄市議會拜會議長曾麗燕，張亞中明天下午辦企業記者會，陳玉珍排定周五到高雄，上午到高雄市議會，下午接受廣播節目專訪。此外，國民黨中央委員孫健萍「高富美城市咖啡會」預定18日下午2點前進頂茄萣賜福官。

陳玉珍表示，如果高雄有優秀的在地議員願意出來承擔，她絕對樂觀其成，這樣國民黨可以培養在地議員繼續參政，另樂見黨內其他優秀同志踴躍出來。

「我不會退卻，會勇於承擔」，陳玉珍說，金門軍艦的第一站就是高雄，高雄有很多同鄉會，小時候住過三民區，阿公、阿嬤在高雄居住超過50年，叔叔、阿姨等親戚都住高雄，如果民意認為她是適當人選，她不會退卻，一切以民意為依歸。

陳玉珍說，高雄是海港城市，市民有寬闊胸襟、海納百川，過去曾有吳敦義、謝長廷及陳菊等市長執政，近日著手研究高雄市38區行政區，徵詢議員對市政想法。

國民黨 投票 海港城

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