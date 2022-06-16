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張亞中：朱立倫九二共識論述錯誤 藍應辦兩岸政策辯論

記者程遠述、劉宛琳／台北16日電
孫文學校總校長張亞中。（本報資料照片）
孫文學校總校長張亞中。（本報資料照片）

國民黨主席朱立倫訪美時拋出「九二共識是沒有共識的共識」，引發議論。孫文學校總校長張亞中昨天表示，朱立倫對於九二共識的說法錯了，也不同意朱的「親美」說法。

中廣董事長趙少康則表示，國民黨應該堅持的是「一中各表的九二共識」，不能只有一中、沒有各表。

張亞中昨接受網路節目專訪指出，九二共識當時達成兩個共識，包括「兩岸同屬一個中國、謀求國家統一」，沒有共識的的部分是說「台灣主張一個中國各自表述」，因此朱立倫說「沒共識」是錯的。

至於朱立倫「親美」說，張亞中指出，他認為以外交和國際關係來說，任何對外關係都要講求平等，沒有所謂親不親的關係，只要是平等交往、對國家有利益，都應該來往，例如沙烏地阿拉伯、俄羅斯歷史上都曾和台灣來往，對方也都不是民主國家。

張亞中也強調，到底朱立倫的說法是代表個人？還是黨主席？對黨有沒有約束力？應該8月時進入全代會討論。他也主張，國民黨應該舉辦兩岸政策大辯論，凝聚共識。被問到競選黨主席時曾被朱立倫說是「紅統」，張亞中表示自己是「和合派」，強調自己「化成灰都愛台灣」。

國民黨 俄羅斯 趙少康

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