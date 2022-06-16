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黑白集／罵船卻砍樹 現代鋸箭法

黑白集
屏東縣鹽埔漁港有漁船長期泊靠不動甚至長出3棵小樹，漁港管理員懷疑是岸上榕樹種子吹到船上生根長葉。(記者魏斌／攝影)
屏東縣鹽埔漁港有漁船長期泊靠不動甚至長出3棵小樹，漁港管理員懷疑是岸上榕樹種子吹到船上生根長葉。(記者魏斌／攝影)

閣揆蘇貞昌去屏東視察，看到鹽埔漁港岸邊有艘破舊的漁船，船上長了兩棵樹，不禁當場發飆。蘇貞昌罵道，船上都長樹了，顯示已在此荒廢甚久，為什麼沒有人處理？果然發飆有用，農委會漁業署第二天就派人上去，把兩棵樹給砍了。

看到沒有，這就是現代「鋸箭法」之經典！讓蘇揆火大的既然是那兩棵樹，下層機關就立馬把樹問斬，以除後患。至於蘇貞昌追問的根源，老船占據有用的空間，其他船隻要怎麼靠岸卸貨，那就容後再談了。

蘇貞昌去屏東，主要是石斑魚出口被中國大陸禁了，他特意前去安撫漁民，並捎去政府將興建卸魚場及冷鏈的紅包。不料，現場有六艘破舊漁船停在漁港中央，還有長了樹的，多令人掃興！據了解，這些船可能是涉案被吊照，法拍多時也賣不出去，然後就一直停在港邊要津。機靈的漁業署，趕緊砍樹以平息蘇揆的怒火；至於舊船要如何處理，就沒有答案了。

古代的鋸箭法是：有人被箭射中，「外科」醫師將箭桿鋸下了事；至於留在裡面的箭頭，他認為那屬「內科」醫師的事。這樣的「智慧」流傳至今，就有了台灣版的「鋸樹留船」。事實上，台灣石斑被禁，蔡政府不透過交涉解決問題，卻撒100多億元台幣（約3.4億美元）去建冷鏈、改新港口，不也是一種「鋸箭術」？蘇揆懂的，麾下官員也是心領神會。（轉載自聯合報）

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