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朱立倫提親美反共 馬英九：我對大陸主張是「和陸」

記者楊正海／台北16日電
前總統馬英九上午出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典。(記者楊正海／攝影)
前總統馬英九上午出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典。(記者楊正海／攝影)

國民黨主席朱立倫訪美提及「九二共識是沒有共識的共識」，並提到國民黨親美、給國民黨扣親中帽子是錯誤的。前總統馬英九上午出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典受訪，對於朱立倫「親美反共」，馬英九說，他對大陸一向主張應該是「和陸」，走和平路線，和美國可以親美，但不要刻意去反，主要是看什麼議題，比較符合台灣需要。

馬英九上午與立委蔣萬安一同出席指南宮孚佑帝君成道紀念三獻大典，蔡英文總統、副市長黃珊珊也同時出席，但都沒有同台。

馬英九受訪被問到朱立倫訪提及「九二共識是沒有共識的共識」，馬英九說，九二是有共識的，在談時他負責督導，在1992年11月、10月底和大陸達成都支持堅持一個中國原則，但對一個中國的涵意大家解釋不同，11月3日去函給海協會，可不可以用口頭聲明方式各自表達，陸方16日回函稱「我們充分尊重與接受」，共識是一定有的。

媒體問石斑魚被禁是ECFA關係？且民進黨認為是馬英九和大陸設下的陷阱，馬英九聽了後反問，「上任怎麼不把ECFA廢掉呢？」又搞了6年，應該去問蔡英文總統，如果馬英九做了這麼壞的事情而不廢掉，「蔡英文應該做啊，那蔡英文在幹麻呢？」

馬英九 蔡英文 國民黨

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