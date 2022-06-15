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疫情衝擊 綠派系人士：北市「非陳時中不可」漸退

台灣新聞組／台北15日電
衛福部長陳時中。(本報資料照片)
衛福部長陳時中。(本報資料照片)

民進黨雙北市長提名未定，原本台北市呼聲最高的衛福部長陳時中疫情衝擊，近期民調直線下滑；政壇也傳出，民進黨英系、蘇系挺立委羅致政參選新北市長，但高層尚未拍板。民進黨發言人林靜儀說，黨內有非常多優秀人選，黨中央都會徵詢及評估，對民眾來講，現在最重要的仍是穩定防疫。

綠營人士表示，陳時中近期民調支持度明顯下滑，甚至在對比對手蔣萬安、黃珊珊的「三腳督」對戰組合中已滑落至第三名；因為防疫成果受挑戰，過去兩年累積的防疫紅利已耗盡，情勢不容輕忽。雖然陳時中參選拉警報，但英系等勢力仍力挺，疫情將是陳時中出線與否的關鍵。

民進黨派系人士說，黨內期盼陳時中在疫情好轉後轉戰台北市長，推估只要疫情在7月前穩定都來得及；不料，目前疫情未歇，陳時中支持度卻已先出狀況，民調「走下神壇」幅度顯著，基本上已被打回傳統民進黨在台北市的選民基本盤。陳流失許多中間選民的支持度，且與交通部前部長林佳龍的民調差距也隨之縮小，北市「非陳時中不可」的考量也逐漸消退中。

●綠傳推羅致政選新北

對於參選新北市長，羅致政昨說，「仍在專心隔離中，暫不回應選舉議題」。黨務人士表示，目前對於新北市布局仍屬於「盍各言爾志」階段，高層尚未有定見；就實力原則分析，蘇系與英系若共推人選，羅致政確實可能代表出線。但羅昔日緋聞，可再能度成為選戰議題。

據悉，英系核心人士五月曾向選對會推薦羅致政出戰新北，因行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧今年不會出馬參選，蘇巧慧認同羅致政，蘇貞昌也沒太多意見。

陳時中 疫情 民進黨

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