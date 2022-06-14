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談觀光 柯P搬出媽媽 林佳龍：我不是媽寶

記者丘采薇／台北14日電
交通部前部長林佳龍創辦的光和基金會昨天包場紀錄片「台灣男子葉石濤」台北首映會，邀請蔡英文總統出席。(圖：林佳龍辦公室提供)
交通部前部長林佳龍創辦的光和基金會昨天包場紀錄片「台灣男子葉石濤」台北首映會，邀請蔡英文總統出席。(圖：林佳龍辦公室提供)

有意參選台北市長的交通部前部長林佳龍最近提出許多政見，包括4年投入100億元（台幣，下同，約3.4億美元）的預算推首都圈觀光。台北市長柯文哲昨天表示，「我媽媽都跟我講，要先有計畫才預算」，怎麼會都沒有講計畫，就說要100億？林佳龍昨天晚間回應，「我不是媽寶，我覺得現在台灣觀光業受到很大衝擊，100億都不夠。」

林佳龍創辦的光和基金會昨天包場紀錄片「台灣男子葉石濤」台北首映會，邀請蔡英文總統出席。針對北市觀光，林佳龍會前接受媒體訪問時指出，他當交通部長時，也提出紓困振興計畫，他恨不得現在就可以透過台北市長的角色來幫助首都觀光業，「這不是講風涼話的時候，有心就會有計畫，我有很多計畫，如果柯市長現在想做，我馬上可以跟他見面，把我的計畫讓他參考。」

媒體詢問，最近民調顯示，民進黨無論推出林佳龍或衛福部長陳時中參選北市，都落後給國民黨提名的蔣萬安及台北市副市長黃珊珊。林佳龍說，民調會參考，但現在提名沒完成，還在熱身，選舉看基本面，也要看候選人的政見願景，很多人選人之外，也會選城市發展的願景，他第一個提出「首都願景的12課」，一道道菜提出，若大家認同這樣的願景，就會支持這樣的人來主政。

媒體追問，現在林佳龍一道道菜端出來，但陳時中是否端不出來？林佳龍說，「我做我該做的，這些願景也是帶動大家對選舉的討論，選舉不只是個人秀或比聲量，大家應該做政策討論。」他也說，希望他對民主的信念，能夠引領這場首都選舉。

對於柯文哲說林佳龍參選北市長年齡剛好，但蔡英文不會讓林來選？林佳龍回應，這猜測沒依據，民進黨還在進行評估過程，民進黨是民主政黨，會考慮主客觀因素，提出最好人選參選北市。

被問及民進黨是否會於7月17日全代會前將人選推出？林佳龍說，本來就預定6月討論，這才正常，若有其他考量應該也會開會，目前就是按照原來節奏進行。

觀光 民進黨 陳時中

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