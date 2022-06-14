評蔣萬安帥而已 柯文哲也曝：小英會擋林佳龍不讓他選

柯文哲被議員問，若只能選一件事，想跟陳時中一起做什麼？柯文哲回得爽快，「那一定是吃飯喝酒」；蔣萬安則是可以一起困在荒島。(記者林麗玉／攝影)

年底選戰逼近，台北市長柯文哲 昨天被議員問到，認為目前北市長四位人選優點為何？柯評黃珊珊優點是「我有的優點她有，缺點她沒」；蔣萬安優點則是「就長得帥帥這樣而已」；至於陳時中 ，柯說，「EQ超高、他是我看過最厲害的，如果是我坐那位置，不知動怒幾次，人家怎麼戳他，我們聽的人都快中風 ，他還可以講得這樣。」

但提到林佳龍，柯竟說，他其實跟林佳龍滿熟，不過不好意思在這裡講，「小英、他們民進黨也會擋他，不會讓他選。」

台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，國民黨籍議員闕枚莎昨天問柯文哲目前北市長人選優點為何？及最想跟這些人做什麼事？結果四位人選，要跟陳時中一起做什麼？柯文哲回得爽快，「那一定是吃飯喝酒」；蔣萬安則是可以一起困在荒島，黃珊珊是一起合夥創業，至於林佳龍，柯說，林耶魯的政治博士，還可以聊天。

闕枚莎說，她以為柯文哲會想與陳時中困在荒島，柯回「不會啦，面對面也不知到要看什麼？(台語)」

對於年底北市長選舉的四位人選，提到蔣萬安，柯文哲說，「坦白講，我不知道，不熟，就長得帥帥這樣而已」，議員指蔣萬安學識好、立院提的法案也多，柯則回「可是他在立法院從來不敢衝撞，我們的立委說，他都躲在後面，政治還是要有立場。」