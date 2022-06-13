新聞眼／凝聚討厭民進黨之氣 蔣萬安要學會撒野

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）12日至松山進安宮參拜，受到支持者熱情地歡迎。(記者余承翰／攝影)

台北市長選舉是「新三國」局勢，綠營在攻擊國民黨 參選人蔣萬安過程中，一定會想方設法拉台北市副市長黃珊珊來牽制蔣萬安；如何阻止綠營「拉黃打蔣」以凝聚「討厭民進黨 」之氣，是蔣萬安贏的策略。

評論防疫指揮官陳時中 表現，蔣萬安毫不猶豫說出「不及格」三字，當問及對黃珊珊評價，卻只說「留給選民去評斷」。

蔣萬安對二位市長選舉假想敵，態度上有如此大反差，關鍵就在於他了解民進黨想「單挑」擊敗國民黨幾乎是不可能任務，強棒蘇貞昌、謝長廷都做不到，就算陳水扁也是靠藍營分裂才勝選。因此，重砲對準陳時中、邊緣化黃珊珊，就是要破解民進黨「八分抗蔣、二分拉黃」策略，避免陳時中選票極大化。

不僅要邊緣化黃珊珊，蔣萬安還要強調他才是藍營正統。蔣萬安說不會背棄栽培他的政黨，還說看到民進黨議員王世堅和柯文哲在市議會一搭一唱，似乎在拉抬特定候選人，其實他是在提醒藍營選民，黃珊珊從黃（新黨）轉橘（親民黨）到靠白（民眾黨），還跟綠也扯不清。

另外，蔣萬安還必須要避免被綠營打成「軟男」。面對媒體，蔣萬安總是先做足功課，透露著貴族氣質，沉穩說出用螢光筆標註重點的安全答案，但這也讓蔣萬安少了激情、多了距離，像極了跟大家玩不在一起的好學生。

「堅持也是一種強硬」，蔣萬安說自認「我是就事論事的蔣萬安」，不會因選舉改變自己。但蔣萬安也必須思考，就算是後悔當年投了陳水扁、趙少康選民，也不會因蔣萬安的堅持就改變衝動投票行為。

也許，蔣萬安該學習，帶頭對民進黨的執政不滿「撒野」。