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蔣萬安：蔣是資產 不會背棄國民黨

記者潘才鉉、楊正海／台北13日電
國民黨北市長參選人蔣萬安強調，年底選戰肩負兩大使命。(記者許正宏／攝影)
國民黨北市長參選人蔣萬安強調，年底選戰肩負兩大使命。(記者許正宏／攝影)

立委蔣萬安參選台北市長，蔣家後代身分對選情加分還是負分？他說，「蔣」對他而言是個資產，以身為蔣家後代感到驕傲，年底這場選戰他肩負了兩大使命，除了為台北市民打造新未來，還要重塑民眾對國民黨的信賴感。他將以「台北隊」出發，不論國民黨聲勢在高峰、低谷或處境多艱難，他都不會背棄。

「參選過程中，很多基層民眾對兩位蔣總統非常感念，且不分藍綠。」蔣萬安說，兩位蔣總統的評價，社會自有公評，那段歷史他來不及參與，未來他會秉持過去兩位蔣總統勤政愛民精神推動市政；中正紀念堂若升級轉型為「台灣建設紀念館」，展覽廳內可把很多史料公布出來，讓大家對於當時歷史有更客觀、公正的認識。

蔣萬安溫文儒雅形象常被外界稱為「小馬英九」，有人希望他在許多議題上可更強硬。他說，堅持也是一種強硬，質詢該批評的一定毫不客氣，一定站在人民這一方，就像之前對勞基法修法，兩個半小時發言就是信念跟堅持，不會因為選舉來改變自已，「我是就事論事的蔣萬安」。

蔣萬安期許能替台北市民打造一個新的未來，提出首波政見要推動後疫情「台北Reopen」經濟復甦計畫，目標讓台北「月月有活動、周周都精采」刺激消費，也推動智慧商圈、更新軟硬體設備、建立台北市觀光品牌來吸引國際觀光客。另外，擴大便民補助，紓困、振興都做到快速、直接、好申請三要件。

針對聯合報今年初六都宜居調查發現台北市最深的民怨就是高房價，蔣萬安提出「青銀換居」政策，輔導居住在老舊公寓行動不便長者搬入有電梯的社宅，再把老公寓「包租代管」給年輕人，同時建議租屋類似實價登錄的透明機制，解決租屋黑市。

至於交通問題，要數據導入，透過數據分析改善易塞車事故路段。他說，數位科技可解決很多市政問題，北市府未來會以市民為中心，打造成服務型的政府。

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