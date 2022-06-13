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蔣萬安：征戰北市長不會佛系打法 不擔心網軍攻擊

記者楊正海、潘才鉉／台北13日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安接受專訪，直言衛福部長陳時中防疫表現「不及格」。(記者許正宏／攝影)
國民黨台北市長參選人蔣萬安接受專訪，直言衛福部長陳時中防疫表現「不及格」。(記者許正宏／攝影)

九合一大選11月26日投票，這是新冠疫情爆發後台灣第一場重大選舉，被視為2024總統大選的前哨戰。國民黨台北市長參選人蔣萬安接受本報系聯合報專訪，他批潛在競爭對手、防疫指揮官陳時中表現不及格，尤其對遺體24小時火化爭議的反應冷血。

蔣另批台北市長柯文哲自刪購買疫苗等預算28億台幣(約9378萬美元)，事後說「錯在太相信中央」，其實柯是把責任推給中央，「如果我是市長，我會保留這筆預算。」

蔣萬安獲得國民黨提名參選北市後，首度接受媒體專訪，他除了表示這場選戰當然不會是「佛系」打法，但也強調「噴政治口水不是我的風格」，也無法得到市民的肯定，同時提出推動後疫情「台北Reopen」經濟復甦計畫、當選後將成立「人口對策辦公室」列為施政最優先事項等政見。

蔣萬安夫婦和不到十個月初生嬰兒一家三人日前確診，蔣萬安說，家長心理煎熬比身體更辛苦，「民眾痛苦我完全感同身受，更知道陳時中一系列防疫措施荒腔走板，表現不及格」。

他也質疑柯文哲頻槓中央作法。他說，民進黨執政，頻傳中央地方扞格，柯文哲批中央開設兒童疫苗施打站是白癡政策，中央要求開設30%專責病房，市府也說不要盲目開設，如果只是相罵，並不是民眾之福，可先溝通，這不是沒辦法解決的。

面對年底選戰，蔣萬安自知會腹背受敵。蔡總統和民進黨、網軍側翼必定傾全力攻他。他說，今年台北市長選舉將是國民黨最艱困的一戰，他會凝聚所有支持的力量全力以赴。

網友常說：「網軍出征，寸草不生。」從台中立委第二選區補選，前立委顏寬恒受重傷，到恩恩過世事件猛攻新北市長侯友宜，蔣萬安深知綠營網軍砲火猛烈，但他參選立委以來就接受過檢驗，不擔心網軍攻擊，「我和我的家人都準備好了」。

至於其他潛在對手，包括台北市副市長黃珊珊、交通部前部長林佳龍如何？蔣萬安說，他們的表現就留給選民評斷，「市政問題才是我的假想敵」，會陸續提出讓市民有感的政見。

國民黨 柯文哲 陳時中

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