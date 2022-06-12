張亞中選高雄市長？百家在地企業表態相挺

孫文學校校長張亞中（左）11日與醫師蘇偉碩見面談在野大聯盟。（記者林巧璉／翻攝）

不少媒體群組今早傳出16日開「高雄企業界歡迎張亞中校長參選高雄市長」記者會的訊息，孫文學校校長張亞中表示，這是百家在地企業家主動號召的活動，只要高雄、國民黨 有需要，自己一定義不容辭。但目前為止國民黨中央並未與張亞中接洽。

張亞中近來勤訪高雄，拜訪不少中小企業、里長、在地社團，高雄市街頭也偶見歡迎張亞中選高雄市長的紅布條。張亞中說，自己在高雄潛在的支持者超越黨中央的想像，「人和與理念是國民黨要贏得高雄市選舉的不二法門，所以我不會去爭。」但是近來感受到高雄民眾的期待，尤其是企業對於國民黨遲遲未提出市長人選非常焦慮。」

16日記者會訂於下午2時在高雄林皇宮舉辦，張亞中說，上周國民黨秘書長黃健庭與高雄市議員座談，據他了解有不少議員都是支持他的，其中也不乏重量級市議員，「這跟媒體報導略有出入」。目前國民黨在高雄的狀況，要選上市長當然非常辛苦，務實的操作是首要目標，要讓議員上愈多席次愈好，當選市長就當成紅利，「不少議員認為我能帶動選舉狀況」。

張亞中昨天與醫師蘇偉碩見面，兩人談及「在野大聯盟」，張亞中說，兩人相談甚歡，但兩人對在野大聯盟的想像略有不同，因蘇偉碩主張應由國民黨主席朱立倫或民眾黨主席柯文哲 披戰袍，「但目前看來這不太容易」。他認同蘇的理念，「在野各界應該團結，避免執政黨一黨獨大，專斷腐化，才是高雄人民之福。」

張亞中對於「在野大聯盟」有三大主張，第一是選舉前，在野大聯盟提出共同政見以及選後的合作方式。第二是選後若在野大聯盟的成員獲得執政，在野大聯盟將轉化為執政大聯盟，市長當選人將不分彼此，任用大聯盟的優秀人才入閣。第三如未當選，彼此要在議會團結，共同合作制衡。張亞中也說，自己絕對不會脫黨參選。

國民黨中央委員孫健萍在5月23日宣布參選高雄市長，今天將舉辦首場「高富美城市咖啡 會」，咖啡會從苓雅區起跑後，接下來也會至原縣區廟宇舉辦。孫健萍表示，要透過咖啡會與市民談在地政策與需求，以打造高雄成為富裕、美麗的城市為目標。