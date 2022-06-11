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以烏克蘭為例 蔡英文：面對威權擴張威脅 台灣不會屈服

記者蔡晉宇／台北11日電
蔡英文總統曾以錄影方式在第4屆「哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）」視訊會議發表演說。（圖：台總統府提供）
蔡英文總統曾以錄影方式在第4屆「哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）」視訊會議發表演說。（圖：台總統府提供）

蔡英文總統昨天在哥本哈根民主高峰會發表視訊演說時表示，烏克蘭勇敢對抗俄羅斯侵略激勵了所有人，台灣同樣面對威權主義擴張威脅，儘管威脅與日俱增，台灣不會屈服於壓力，台灣有決心捍衛國家和民主的生活方式。

蔡英文應「民主聯盟基金會」邀請，透過視訊方式在哥本哈根民主高峰會以「台灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」為題發表演說；這是蔡英文連續第三年應大會邀請發表演說，烏克蘭總統澤倫斯基在此之前也應邀同場發表演說。

蔡英文表示，隨著邁向經濟復甦及後疫情時代，有些重要的議題與挑戰，需要大家共同關注並攜手合作，例如民主國家該如何團結，以遏止威權主義浪潮？如何建立涵蓋公民及政治、商業、媒體和公民社會領袖的聯盟，以重振民主制度，並保護得來不易的自由？以及如何運用科技，以協助與保衛民主國家及其倡議者等議題。

蔡英文提及，烏克蘭人民捍衛國土和民主的英勇精神啟發了所有人，台灣有幸能在協助烏克蘭人民奮勇抗敵的共同努力中扮演一定的角色。看著世界的另一端，對抗威權擴張主義的前線，民主國家被施以暴行，台灣和烏克蘭一樣，有決心捍衛國家和民主的生活方式，相信將獲得其他民主國家的支持。

【記者程遠述／台北報導】法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐率跨黨派國會議員訪台，昨前往立法院參訪，由立法院長游錫堃接見歡迎。葛里歐表示，台灣人和中國人有巨大差異，就是台灣有民主選舉，而台灣要面對國安方面攻擊，且參與國際組織受阻撓，對於台灣對抗中國的不包容，全團向台灣起立致敬。

烏克蘭 蔡英文 澤倫斯基

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