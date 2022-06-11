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黑白集／蔡政府官員搶鏡 戲精的共和國

黑白集

五角大廈公告對台軍售，以往都由國防部證實；但吳釗燮任外長後蹭光環不遺餘力，常搶發新聞稿感謝「美國對台灣國防需求高度重視」。這次軍售貨品，其實只是艦艇零耗材，總價才1.2億美元。拜登政府取消M109A6自走砲後，對台軍售僅剩3億美元，多項台方力爭裝備都遭卡關。外交部急著對華府演出感恩戴德，暴露對軍售概念的嚴重不足。

這樣的「戲精」，可不只吳釗燮。蔡英文總統經常視察國軍，「行頭」一次比一次誇張。先前視察後備教召，全身上下標準野戰服，連頭盔防彈衣都一應俱全。上周走訪陸戰隊，她在中外記者鏡頭前，突舉起國造紅隼火箭筒試瞄，當然引起攝影記者一陣狂拍，再度成功創造議題。

外交部作法，是算準民眾只知「軍售」，未必搞得清楚額度多寡、內容及意義。總統全套軍裝與扛火箭筒，則是趕搭烏克蘭總統澤倫斯基風潮。至於是否需全程鋼盔防彈衣，台灣是否已逼近戰爭，民主國家元首適不適合屢屢扮成軍人，在創造國防新哏引領選民情緒的思考下，都變得不重要。

蔡政府的廣告功力遠勝前朝，更深諳「印象重於真相」，知道只要自己演得夠認真，觀眾就能被引領入戲。問題是，就像「葉公好龍」之寓言，若蹭烏克蘭蹭久了，劇情哪天成了現實，高官們還有更多戲精本事面對嗎？

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

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