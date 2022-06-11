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蔡英文論文案 彭文正視訊開庭嗆法官「讓我開眼界」

記者林孟潔／台北11日電
質疑蔡英文總統博士學位真實性，滯美被通緝的彭文正透過視訊開庭，嗆法官「知恥近乎勇」、「妳真讓我開了眼界」。（本報資料照片）
質疑蔡英文總統博士學位真實性，滯美被通緝的彭文正透過視訊開庭，嗆法官「知恥近乎勇」、「妳真讓我開了眼界」。（本報資料照片）

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭敗訴，二審認為程序有瑕疵，廢棄發回更審；台北地方法院更一審今開庭，滯美被通緝的彭文正透過視訊開庭，不滿法官直接行言詞辯論，嗆「知恥近乎勇」、「法官妳真讓我開了眼界」。

彭文正表示，本案至今兩年半，他秉持著司法公正的前提，需和法官取得互信，否則開庭毫無意義；他質疑法官張詠惠不遵守開庭程序，略過準備程序、調查證據，而直接行言詞辯論。

彭文正說，他曾拿過辯論比賽冠軍，質問張詠惠要不要公平審理，「一個論文存不存在，難道是用辯論的嗎？」甚至嗆張詠惠「你真讓我開了眼界」。

彭委任律師李震華、張靜直指法官一審亂判，才會被高院發回，多次問張詠惠願不願意公平審判、是否要進入實體訴訟，另質疑張詠惠要一次辯論終結，可見已有「未審先判」的心證。

張詠惠說明刑事、民事訴訟不同之處，並指民事案件是由法官指揮訴訟進行，無法確認是否一天內辯論終結，她也表示「現在不是節目」，不能以此拖延時間。

李震華、張靜當庭遞狀聲請法官迴避，認為張詠惠無法公正審判，且張詠惠被彭文正提告判決書登載不實等，案件仍在二審審理中，「我們無法信賴你」。

張詠惠當庭諭知根據民事訴訟法規定，本案沒有法官應迴避是由，彭文正於去年4月16日第一次開庭，至今超過一年時間才聲請法官迴避，沒有正當理由，顯然彭文正意圖延滯訴訟，故不停止訴訟，繼續審理。

李震華、張靜見狀退庭，張靜稱「我不是無故退庭，我是對台灣司法不公、審判無獨立可言而退庭」；彭文正說，最後奉勸法官五個字，「知恥近乎勇」，隨後也關閉視訊退庭。

張詠惠詢問蔡英文委任律師連元龍是否要聲請一造辯論判決？連元龍指出，彭文正及律師退庭拒絕辯論，可視為今日不到庭的效果，因此被告方也拒絕辯論，即有合意停止訴訟的效果；張詠惠庭末諭知候核辦。

依民事訴訟法191條規定，原告、被告雙方無正當理由遲誤言詞辯論期日者，視為合意停止訴訟程序四個月內不續行訴訟，視為撤回訴訟。

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