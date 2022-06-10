黑白集／說大話的無聲 恩爸追問無解

新北市中和2歲男童恩恩確診重症不幸病逝，恩恩爸爸林姓父親悲慟希望找出「消失的81分鐘」背後真相。（本報資料照片）

中和幼童「恩恩」染疫身亡，其父鍥而不捨地追問，為何打了那麼多求救電話都沒用。他對兩段「時間空白」提出疑問：其一，他兩度打給中央的1922求救，中央卻花了143分鐘進行「橫向聯繫」；其二，他打119給新北消防局，孩子卻等了81分鐘才坐上救護車。

孩子不幸身亡，父母至少要把真相討回來，這應該是「恩恩」爸的義憤。但經過多日如連續劇般的追索叩問，他似乎並沒有更接近真相。新北市先以「隱私 權」為由，拒絕提供錄音檔；後來的現場解說，又被指為是「模擬」。恩恩爸所能感受的，大約只是基層公務員忙亂推諉。

1922的答覆就更令人感到不著邊際。疾管署提出的說明過於簡略，亦無橫向聯繫的紀錄作為佐證，如同進入茫茫迷宮。可笑的是，1922平時自我標榜是免付費的「防疫 達人」，「國內外攏ㄟ通」、「24小時不打烊」；但到了關鍵時刻，指揮中心卻稱1922「沒有調度救護車或防疫計程車的權限」，推得一乾二淨。言下之意，是要民眾直接打119嗎？

恩恩是全台首位染疫死亡的兒童，那天是4月14日，當天全台確診人數不過八百多人；但因政府部署失當，全台亂成一團。如今，全台已有例兒童確診死亡，但恩恩枉送性命的疑雲仍未解開，1922依舊卡卡。專說大話的政府，此刻卻無聲了。