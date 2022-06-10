恩恩案綠圍剿侯友宜 藍轟防疫打成選戰

國民黨團9日召開「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理！蔡政府出來講清楚、說明白！」記者會。(翻攝網路)

中和區2歲男童「恩恩」染疫不治，恩恩爸爸8日質疑「不能接受」1922花了143分鐘，才把他的救命需求轉吿疾管署北區管制中心。對此，國民黨 團總召曾銘宗9日痛批，政府動員府院黨、網軍側翼全力打新北市政府，把防疫 當成選戰在打，「心中永遠只有選舉」，譴責這種沒有人性、冷血的作法。

本報系聯合報報導，曾銘宗質疑，1922從接獲恩恩媽媽電話起，第一通電話花了143分鐘才聯繫，蔡政府這段時間做了什麼事？應該公布橫向聯繫資料，反觀新北市政府在接獲通報後81分鐘內，努力安排送院，衛福部長陳時中4月16日也證實「沒有延誤就醫」。

曾銘宗說，全國民眾出來評評理，到底是新北市做得好，還是1922做得好？

台北中國時報報導，立法院國民黨團指出，憾事主因是1922專線的SOP不夠完善，但執政黨卻傾全力圍剿「新北消失81分鐘」。事實上，在此之前，民進黨 從副祕書長林鶴明到祕書長林錫耀就一再劍指新北市政府，行政院發言人羅秉成對地方民代指中央 橫向聯繫出問題，反稱新北市消防局、衛生局的橫向聯繫到底有什麼問題？把真相還原才是對家屬最大的告慰。

報導說，昨天民進黨籍新北市議員、也是兼任民進黨新北市黨部主委的何博文，及同黨籍市議員張志豪更赴監察院陳情，要求監委立案調查新北市，並公布相關音檔。

據報導，民進黨新北市議員參選人卓冠廷還公布了新北市衛生局所當日的值勤分機，害號碼頻頻被打爆，讓第一線同仁備感壓力，擔心被肉搜獵巫，也讓新北市政府忍無可忍，呼籲勿操作政治手段。

報導指出，新北衛生局發言人高詩琪昨重炮批評，參選人為製造話題，營造個人聲量，刻意去公布衛生局所同仁的分機電話，此舉已嚴重干擾同仁工作，更讓兩年多來兢兢業業、全心全力防疫的第一線公衛防疫人員飽受壓力，盼各界包括參選人，以同理心對待所有第一線防疫人員，他們非政治人物，請勿操作政治手段。