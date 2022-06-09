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監委出席低、提案掛蛋 藍轟淪安養院

台灣新聞組╱台北9日電

本報系聯合報日前獨家揭露，監委出席彈劾審查會情況不佳，國民黨立院黨團昨天表示，部分監委出席次數過低，甚至有監委提案數掛零，是明顯失職；「監察院不是安養院，也不是酬庸院」，要求監察院應定期公布監委開會狀況，讓全民來監督。

監察院表示，本屆有多位監委兼任人權會委員，需投入大量時間、精力在人權促進任務；若相關公務行程早已排定，導致無法出席彈劾案審查會，監委都依規定請假，並非無故缺席，且提案彈劾僅為調查結果選項之一，並非判斷績效的唯一依據。

國民黨立院黨團副書記長鄭正鈐說，出席率是監委對工作最基本的尊重，但本屆監委就任至今年3月，監察院共舉行22次審查會，監委林盛豐、范巽綠、王榮璋及蘇麗瓊提案彈劾次數是零，若有立委在過去20個月都沒提案，可能早被罵翻。

該案之所以爆發，源自於監察院長陳菊年初在談話中的「關切」。監察院昨重申，監委未出席彈劾案審查會，多因執行其他公務，非無故缺席。外界不解的是，若是因公缺席，又有請假，陳菊何必大張旗鼓表態。

監察院提出再多解釋，都不如公開請假紀錄。監院又指稱，提案彈劾並非判斷監委工作績效之唯一依據，但無法解釋的是，監委有繁重案件早是常態，為何只有這屆監發生大量缺席狀況？

監院提不出本屆監委優良績效其來有自，因為根據內部統計，以往監委多獨立辦案，除了重大案件，否則多人查案狀況少見；本屆監院卻出現獨特現象，多位監委共同調查的比率大幅提升，難免被質疑「搭便車」。

前監委一語道破，現在監察院「全是執政黨自己人」，成了屢屢打破過去慣例的關鍵因素。少了不同聲音，自然少了內部制衡的力量。監察院監督別人之際，誰來監督監察院？

彈劾 國民黨

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