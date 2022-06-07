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黑白集／為扁脫罪或為現任部署？

黑白集

民進黨修法將國務機要費除罪化，一般人的觀察，此舉在「為扁脫罪」。年底選舉已近，又正值疫情嚴峻，民進黨竟仍大費周章強渡關山，這是否唯一動機，恐不盡然。

陳水扁是民進黨首度執政的頭號功臣，但扁家弊案爆發後，民進黨形象隨之跌落谷底。綠營人士雖不敢直接批扁，但普遍作法是與他保持距離。民進黨這回選擇「直球對決」，作風大不相同。

事實上，扁家所涉弊案，國務機要費只是其一；即便除罪，扁家亦無法從弊案完全脫身。更何況，陳水扁的保外就醫待遇暫時不會消失，其他案件也都已暫停審理；因此，國務機要費除罪與否，都不會讓扁再陷囹圄。因此，修法「幫扁解套」，未免多此一舉。

另有一說，民進黨解套的對象，是因國務機要費案遭限制出境的幕僚。此說，則更荒謬。此次修法，民進黨減分多、加分少，若只是為了對「總統幕僚」展現「有情有義」，無論怎麼看都不合情理。

民進黨應記憶猶新的是，扁家弊案始於國務機要費案；此次修法，法制上最大意義，是將「國務機要費」完全視同「首長特別費」；一旦除罪化，就是斬斷未來歷史重演的源頭。亦即，解套對象未必是扁家及其幕僚，還包括「現在和未來的總統們」。超前部署，恐怕才是民進黨為國務機要費除罪的真正著眼。

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