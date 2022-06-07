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台北市長提名等陳時中到8月？ 林佳龍：沒聽過

台灣新聞組／台北7日電

台灣年底縣市長選舉，民進黨提名進度停滯，疫情卡住了參選呼聲高的衛福部長陳時中，有幕僚甚至放消息指「8月底（選舉）登記之前都來得及」。已表態對參選北市長「準備中」的交通部前部長林佳龍昨天表示，還沒有聽過黨內提名延後的決定，現在當然以防疫優先，但民主選舉也要逐步向前走。

民進黨幕僚最近釋放訊息，認為陳時中若要參選，「8月底登記之前都來得及」，被外界質疑全黨等一人。林佳龍表示，民主選舉要有願景，不能只是在等人，「不管是等我還是等別人。」

被問到，若延後兩個月再提名，會不會覺得不公平？最近提出「關於首都的12門課」的林佳龍說，他就是提供對首都願景的未來想像，先提出交通的願景，希望引導民主競爭、更重視公共政策的願景。

對於台北市長柯文哲日前在市議會總質詢時指出，他執政七年多來北市交通「一樣爛」，林佳龍認為北市交通「是有解的」，關鍵是拋棄本位主義，並像「無人機」一樣以更高的高度去看，就可以看到北市的任督二脈。

林佳龍說，台北市長要有行政院長的高度，才能有跨區域的格局。台北的交通並非無解，只要能按照他的規畫去超前部署，可以「4年治標，8年治本」。

提名 陳時中 民進黨

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