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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

羅智強批失格失信 朱立倫：概括承受

記者張文馨／華盛頓報導

國民黨主席朱立倫訪美期間，桃園市長選舉紛擾不斷，台北市前議員羅智強透過臉書隔空開火，批評朱立倫領導「失格、失信和失能」；朱立倫6日在國務院外對記者表示，他概括承受。

在朱立倫訪美期間，台北市前議員羅智強先是高調批評強行徵召行政院前院長張善政的朱立倫是「失格、失信和失能」的領導人，呼籲張善政補正程序正義，要求黨中央辦理桃園市長市長初選，後又突然宣布「成全」，退出市長選舉。

朱立倫說，做為黨主席一切概括承受，他希望國民黨好、大家一起更好，他會全心全意在美國訪問，不管是演講、拜會國務院，或是接下來拜會活動，都會全心全意，一起為台灣、為國民黨努力。

羅智強日前受訪時表示，他已沒有把期望放在朱立倫身上，對朱無話可說，但他對張善政的智慧跟胸襟格局還有期待，接下來對話對象不會是國民黨中央、朱立倫，而是張善政，相信張能有「大局為重」的智慧與風骨。

羅智強抨擊朱曾保證「在地優先、絕不空降」，秘書長黃健庭也允諾只要民調第一，地方支持就提名，黨中央卻再三踐踏程序正義、摧毀誠信，朱立倫是失格、失信、失能的領導人。

羅智強也指出，朱已成為2022年國民黨縣市長選舉的最大破口，逼得各縣市必須發起現代版的「東南自保運動」，強迫式徵召立委徐志榮參選苗栗縣長被拒的荒謬操作後，苗栗開出第一槍，地方已團結整合，達成共識要求用初選民調決定苗栗縣長人選。

國民黨 國務院 民調

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