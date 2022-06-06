羅智強喊決戰民調 促張善政補正程序

台北市前市議員羅智強建議張善政補正程序正義，他即退選抬轎 。（記者曾增勳／攝影）

北市前議員羅智強昨天向國民黨 桃園市長參選人張善政「獻三策」：公正、無私、自信，並表示張若沉默不語，就是程序不正義共犯，如補正程序正義，表態要初選民調 ，他立刻退選並專心抬轎。張善政昨仍為溝通不周延引發爭議道歉，再次強調國民黨不團結無法勝選。

國民黨立院黨團書記長萬美玲表示，程序正義一定是大家在乎的，但中常會已通過徵召張善政；黨主席朱立倫回台後如何跟大家溝通，考驗朱的大智慧。

國民黨團首席副書記長李德維說，這次提名 紛擾，黨中央當然可處理得更好，但對桃園而言，中央已作出決定，常會也通過提名，他認為羅喊話恐改變不了什麼。

有不具名國民黨立委質疑，羅智強現在是政治網紅，批判自己人一定會有新聞，也可創造聲量，以為這樣可化為選票，其實只是在撕裂這個黨，親痛仇快。

「沒有公正，何來善政？」羅智強昨表示，張善政和他都該守護「公正」，他給張的第一策就是補正程序正義，張善政如沉默不語，就是程序不正義共犯，如果市長選舉起手式沒有程序正義，張不會贏，建議向朱立倫、黨中央嚴正表態，不接受沒有程序正義的徵召，有信心初選民調贏過其他參選者，補正程序正義，讓大家心服口服。如未獲回應，是否退黨參選？羅只表示「留點時間，等他們回應再說」。