蘇貞昌「防疫選戰」 心機誤了人民性命

行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

當全台各地還在疫情 高原期飽受煎熬，行政院長蘇貞昌在巡視中南部大型疫苗接種站時，冒出一句「我們一起打贏這場防疫 的選戰」，當場氣氛凝結，蘇揆驚覺失言而改口。蘇貞昌其實不是口誤，而是大白話地流露出他處處選戰考量的心機，卻也是台灣疫情失守、人民冤枉殞命的重要原因之一。

從蘇貞昌當天的行程安排就可以看出，他刻意避開疫情最重的雙北，走向中南部取暖，還在高雄場宣布提供高中以下學生四劑免費快篩，展現出他最善用的「小恩小惠」政策買票風格。只不過，這拿國家預算撒幣換選票的作風，因一用再用，早已效果遞減，取而代之的是，蘇貞昌巡視時一再遇到民眾嗆聲抗議，有指責「酷吏草菅人命」，有埋怨「私幼不能放假」，防疫未見成效，民怨積累已深，這樣的成績還想當選戰籌碼，毋寧是癡人說夢。

今年防疫措施鬆緊不一，雜亂無章，最根本原因是指揮官陳時中 有意進軍北市，想做年底選戰的領頭羊。但陳時中的選戰考量，終究不敵Omicron來勢洶洶，舊策略已經失效，新疫情應變不及，想要「以篩代隔」，卻因快篩劑準備不足讓民眾再度體驗街頭排隊之苦，種種「超前部署」的大內宣全被應變無方、朝令夕改的防疫政策破功，也使陳時中轉進參選的規畫處處受到羈絆，更讓民進黨選戰安排充滿變數。

正因為陳時中能否參選北市生變，前交長林佳龍連首都「十二大願景」都準備好了，還擺出雲林鄉親力挺的場面，爭取參選企圖心十足。這不是蘇貞昌期待的發展，因為一旦成真，證明陳時中防疫失敗，也說明蘇貞昌政策失誤，這豈是好大喜功的蘇貞昌所能容忍的。尤其和蘇不對盤的林佳龍卡上北市位置，直接威脅蘇貞昌北台灣綠營霸主的地位與蘇系的江山，蘇貞昌當然更不樂見。

雖然綠營口頭不願承認，但防疫政策失當，防疫議題只會是選舉的包袱而非資源。不僅單日染疫數以萬計，中重症和死亡數更逐日創新高，疫苗和快篩劑分配混亂，給藥緩慢，居隔政策也一再改變，民眾為一紙居隔單而疲於奔命，再加上醫療體系早已累癱，應給的醫護津貼卻遲未到位，這一件件個案都會積累成難以平復的民怨，更是綠營年底選戰的大難關。

更有甚者，因疫情和俄烏戰事帶來的通膨陰影，讓老百姓日子過得苦悶而艱辛，對執政黨選情不利；當綠營不能再以政策撒幣換選票的招數收買人心時，不論是揪戰犯或紓民怨，人事異動就是掃除陰霾、開展新局的政治解方，其中，蘇揆的進退就會被端上枱面。

最近「很多孩子走了」成為聲討民進黨的主標題，這正是蘇貞昌酷吏政風的典型產物。疫情再壞，民眾再苦，都很難從蘇貞昌身上看到一絲不忍與自省，也見不到一點民胞物與的情懷，只看得到蘇內閣自誇自擂，凡有礙政績宣傳的言論則必抓必告，這種霸道風格絕對是綠營年底選戰的大包袱，民進黨如不能改變政院僚氣十足的傲慢施政，民眾自會以選票讓民進黨知所收斂。

蔡政府政績墨綠的慘狀，連蔡總統就職紀念談話都意興闌珊，可以預見年底選戰危機四伏。如果蘇貞昌能為民進黨長遠計，一次解決政情低迷、世代接班與選將安排問題，讓綠營北台灣的布局得以穩盤，將有利於蔡總統在剩餘任期裡再開新局，穩固綠營政權。進退時機，其實都在蘇貞昌一念之間。蘇貞昌兩任閣揆足矣，執著於權位，於黨於己、於人民於國家都不利，就看蘇貞昌放不放得下。