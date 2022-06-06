新聞眼／善後變僵局 朱立倫自己收拾？

國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）

行政院前院長張善政接受國民黨 徵召參選桃園巿長，儘管勤走地方化解不滿，風暴卻仍在發酵，甚至開始被前議員羅智強打為黨中央共犯，但此舉也逼出地方反羅聲量。

國民黨桃園之亂愈演愈烈，誰對誰錯，選民自有公斷；大是大非，歷史自有評價。國民黨提名 桃園市長人選動作粗暴，引發地方不滿，不過，張善政接受徵召卻變「共犯」，難怪反羅者說這才是道德綁架和神邏輯，且對其他縣市怎不主張初選民調 ？尤其是羅曾經要選的台北市。

羅智強與國民黨主席朱立倫決裂，辭去北市議員職務又在桃園買房設籍落戶，結果未獲提名，堪稱代價慘重，許多民眾也替他抱不平。如何還給這位悲劇英雄公道，黨中央確實很傷腦筋。

據了解，藍營內部不無心疼、持續隱忍之議，張善政連日刻意不公開行程，低調只談抱歉、團結與尊重，都是為了不讓合作破局，未料羅智強還是成為整合變數。

羅智強5日「獻三策」，卻是趁朱立倫出國突襲，如同當年馬王政爭橋段；況且，明明說是建議和獻策，實際上卻逼問與要求談判，開出退選條件也把協調空間擠壓得所剩無幾。原本該「善後」的局面，如今卻愈來愈僵，恐怕要等到朱立倫回台再自己來收拾。