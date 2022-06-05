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林佳龍提出台北交通5主張 蔣萬安：已有完整規畫

記者潘才鉉／台北5日電
蔣萬安5日上午前往士林靈糧堂參與捐血活動。（圖：蔣萬安辦公室提供）
蔣萬安5日上午前往士林靈糧堂參與捐血活動。（圖：蔣萬安辦公室提供）

有意參選台北市長的交通部前部長林佳龍日前提出台北首都圈交通政策五大主張，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，他對台北市的未來已有完整藍圖與規畫，未來將向大家報告。

蔣萬安今天上午前往士林靈糧堂參與捐血活動，媒體問及林佳龍日前提出台北首都圈交通政策五大主張，包含北北基桃共推公共運輸月票、捷運松山新店線北延解決內科交通問題等。

蔣萬安表示，提出市政願景是民主選舉非常重要的一部分，正面看待良性的競爭，他對台北市的未來已有完整藍圖與規畫，未來將向大家報告。

昨日為六四天安門事件33周年，前總統馬英九在臉書提到去年10月，大陸領導人習近平先生在中央人大工作會議時談到了民主，堅持國家一切權力屬於人民，最大限度保障人民當家作主、依法治國，他認為這是有助於建立法治社會的正確方向。

蔣萬安表示，馬前總統發言重點是當面對民主價值、言論自由的追求，永遠都有進步的空間，這大家都不會否定，這樣的表述也不應該被扭曲。

此外，台北市長柯文哲曾表示，副市長黃珊珊不會代表民眾黨參選台北市長，若黃珊珊披親民黨戰袍，恐與國民黨票源重疊。蔣萬安表示，不管黃珊珊要用哪個政黨參選，他的價值理念就是不會背棄一路栽培他的政黨，不管這個政黨的聲勢高或低，或處境多艱困。

蔣萬安表示，疫情民眾出門意願降低，血庫存量短缺，其中台北、高雄、台南的血液庫存都亮起偏低的黃色，特別是台北的O、A及AB型已經是急缺的紅燈，呼籲大家一起做公益。

國民黨 馬英九 天安門

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