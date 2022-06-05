蔡英文祝福端午安康 網轟：很多老人小孩走了

兒童染疫受關注，藝人郭彥均日前在臉書寫下「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，行政院長蘇貞昌稱假消息要「究責查辦」，掀起爭議，蔡英文總統至今未對此發言，僅在端午節 當天發文「祝福全體國人平安健康」，引起大批網友不滿，留言「很多小孩走了，還有很多長輩也走了。」國民黨立委洪孟楷也批評政府慢半拍，「誰要負責？」

本報系聯合報報導，國民黨團副書記長謝衣鳯批評政府防疫 慢半拍，4月6日蔡英文總統宣布台灣進入重症減災與病毒共存的「防疫新生活」，要與病毒共存，但兒童疫苗 5月底才到貨。謝衣鳳指出，4月底時衛福部特別預算有262億元台幣預算、58%比率未使用，紓困防疫預算也還有1000多億元台幣沒有用，政府沒有提前部署兒童疫苗，「既然有錢為什麼沒購足？」

洪孟楷說，兒童染疫致死案例上升，最大的問題就是政府沒有任何準備就貿然開始防疫新生活；疫苗從訂貨、到貨、到中央分配疫苗到地方，現在政府一直強調疫苗訂貨了，但分配到地方等環節也沒有溝通好。

另據台北中國時報報導，蔡英文端午節當天在臉書發文祝全體國人平安健康。蔡指出，謝謝家長們的配合，一起提升兒童疫苗接種率，增加學童集體的保護力。

發文一天內即湧入超過5000則留言，大多為批評聲浪：「在端午節的今天很多小孩就這樣走了！」「不需要特別強調兒童疫苗到貨量，這些不是妳早該準備好與做好的事嗎？做任何事都慢半拍，真有妳的」「全國人民都盡量靠自己，因為無能政府的落後部署」。