水利會改制釋憲 受邀學者疑未利益迴避

農田水利法釋憲案的學者遭質疑未利益迴避，也再掀憲法法庭公正性爭議。（本報資料照片）

憲法法庭5月24日舉行農田水利法違憲案言詞辯論。大法官 邀四位專家學者，有三位認為不違憲，三人背景被質疑是御用學者，遴選機制惹議。由於近年軍公教、黨產條例及萊豬釋憲案，大法官都認定合憲，其鑑定人、機關代理人不乏常見面孔，引發司法話語權遭壟斷之疑。

司法院官員表示，受邀參加言詞辯論的專家學者都是一時之選。東吳大學副校長、公法學者董保城則指出，大法官找學者專家應注意平衡、才能建立公信力，可惜近幾年常見情形並非如此，這是司法的悲哀。

農田水利會改制為公務機關，國民黨 立委認為，違反憲法法律明確性等原則，剝奪結社自由權，聲請釋憲；行政院、農委會則主張改制有正當性。憲法法庭辯論後，最慢三個月內會做出判決。

大法官找的四位學者，包含東吳大學法律系教授程明修、台北大學法律系副教授陳愛娥、台灣水資源與農業研究院助理院長吳啟瑞、中研院法律學研究所副研究員吳宗謀等四人。僅吳宗謀認為有違憲之虞，其餘三人認為不違憲。

其中，程明修是行政院訴願委員；陳愛娥曾長期擔任行政院訴願委員會委員；聲請釋憲方的代理人、前台南縣長蘇煥智質疑，吳啟瑞所任職的「台灣水資源與農業研究院」，是蔡政府上任後成立，五年內接受政府委託案55件，委託金額達2.8億（台幣，下同，約953萬美元），光是農委會、農田水利處的案件就占38件，金額達2.26億元。

進一步找出吳啟瑞2018年在政大科法所，以「農田水利會公法人困境與制度續造」為題論文，描述卻與他在憲法法庭提出的意見相悖。論文寫到，「農田水利會公法人為既存之行政主體，其組織人員與公益資產之保障，以及自治功能之重要性，應在組織變革選擇中納為重要關鍵因素與行政組織法之原理原則並行判斷」，並指出「社團公法人仍為農田水利事業體最佳經營模式」。

蘇煥智質疑，農田水利案，聲請釋憲方的對造就是政府，凸顯出人民面對有權力的政府提出釋憲，這些鑑定的專家學者，能否排除利害衝突，就成為關鍵，政府方的學者卻沒有做到利益迴避。

政院官員回應，憲法訴訟法19條已明定，專家意見是特別訴訟制度的規範，是否適格由大法官決定，是否具專業能力；應揭露之資訊為與「該案」有合作分工、收受金錢報酬的利害關係，程明修、陳愛娥都與此案無關；吳啟瑞在開庭前，已揭露參與農委會、農田水利署招標及評選，蘇煥智若要質疑，「開庭前就該質疑」。

吳啟瑞在出具給大法官的專家諮詢意見書上表示，與當事人、關係人「無任何」分工或合作，也「無受任何」金錢報酬或資助，但自承任職台灣水資源與農業研究院五年期間，「擔任計畫主持人或協同主持人」，參與關係機關（農委會、農田水利署）29件公開招標的計畫或評選。