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行腳桃園提3策 羅智強：張善政補正程序 我退選抬轎

記者曾增勳／桃園5日電
台北市前市議員羅智強(左)建議張善政補正程序正義，他即退選抬轎 。(記者曾增勳／攝影)
台北市前市議員羅智強(左)建議張善政補正程序正義，他即退選抬轎 。(記者曾增勳／攝影)

台北市前市議員羅智強今天針對國民黨桃園市長參選人提出三策，他說，黨中央粗暴不公、沒有程序正義下提名，他建議桃園巿長參選人張善政要贏得選舉就要補正程序正義，「如果張願意補正程序正義，我立刻宣布退出市長選舉，專心當抬轎人」。

國民黨中央徵召提名行政院前院長張善政參選桃園巿長後，盡管張善政走訪地方化解不滿，地方反彈風暴卻仍在發酵。

表態參選桃園市長的羅智強，昨天發臉書「沒有公平、何來善政」說法，今天上午到新屋頭洲棒壘球場，嘗試投壘球身手，隨後展開新屋區祈福行腳行程。

羅智強表示，今天至後天3天他會提三建議（策），在一份媒體民調，桃園48.9%市民反對無程序正義徵召張善政，只有13%同意。張善政如沉默不語，就是程序不正義共犯，他說些不中聽的話，如果市長選舉起手式沒有程序正義，張不會贏。

他建議，張善政應向黨主席朱立倫、黨中央嚴正表態，告訴黨中央不接受沒有程序正義的徵召，有信心透過初選民調贏過其他參選者，補正程序正義，讓大家心服口服，他覺得這樣桃園市長才有贏的機會。

羅表示，他走訪桃園實際聽到不管支持張善政、羅智強或呂玉玲的市民，幾乎沒人認同沒有程序正義提名，他明、後天會針對張提出「無私」、「自信」提出第二、三策。

明天「無私」建議就是一句話，「如果張願意補正程序正義，我立刻宣布退出市長選舉，專心當抬轎人」。張善政如果做到無私，他也會做到無私。

他認為民進黨尚未對張善政的程序正義出手，團結應是團結在程序正義下，沒有程序正義，民進黨會放過嗎？ 如果民進黨打出投張就是投朱，說張是程序不正義的候選人？張如何面對，請張三思再三思。

羅智強表示，張善政將心比心置於他和呂玉玲處境，如果沒有一個服眾的程序，他和呂如何向支持者交代，大局為重，是他們相信程序正義。

他個人宣布支張，只有一票，支持者會為他是沒有原則的人，連對不公平的程序正義都吞下，張善政是徵召受益者卻選擇不說話，「正當性程序如果沒有解決，將成為張善政的選舉破口」。

台北市前市議員羅智強(左)投壘球展開行腳，建議張善政補正程序正義。(記者曾增勳／...
台北市前市議員羅智強(左)投壘球展開行腳，建議張善政補正程序正義。(記者曾增勳／攝影)
台北市前市議員羅智強投壘球展開行腳，建議張善政補正程序正義。記者曾增勳／攝影
台北市前市議員羅智強投壘球展開行腳，建議張善政補正程序正義。記者曾增勳／攝影

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