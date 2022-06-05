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羅智強喊話補足程序正義 藍委：常會已通過提名

記者鄭媁╱台北5日電
國民黨台北市前議員羅智強喊話，希望參選人張善政補正程序正義。(本報資料照片)
國民黨台北市前議員羅智強喊話，希望參選人張善政補正程序正義。(本報資料照片)

國民黨桃園市長提名風波未平，台北市前議員羅智強，希望參選人張善政補正程序正義，只要張善政參加初選，相信可以贏得所有人，他願意退出桃園市長選舉。國民黨立院黨團書記長萬美玲表示，程序正義一定是大家在乎的，但徵召作業已從中常會通過，國民黨主席朱立倫回台後如何跟大家溝通，考驗其智慧。

國民黨立院黨團首席副書記長李德維表示，這次提名紛擾，黨中央當然可以處理得更好，但對於桃園而言，既然中央已作出決定，常會也通過提名，他認為羅智強的喊話恐改變不了什麼。

有不具名藍委質疑，羅智強現在是政治網紅，批判自己人一定會有新聞，也可創造聲量，以為這樣可化為選票，其實只是在撕裂這個黨，親痛仇快。

該名藍委表示，張善政選桃園確實是好牌，徵召過程並非圓融，這點大家很清楚，接下來就看張善政的身段夠不夠柔軟，但是羅智強和朱立倫裂痕已在，回不去了，現在繼續和黨中央鬧下去，桃園選情只會愈來愈危險，「這樣下去會毀掉這個黨」。

另名藍委說，羅智強需要台階下，但中常會已經通過提名，若要因為羅的喊話把徵兆改為初選，對黨中央而言是不可承受之重，這個提議對解決問題改善有限，更無疑是對兩人關係火上澆油。

對於羅智強的提議，國民黨則尚無回應。

國民黨 提名

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