羅智強轟：朱立倫失格、失信、失能 是藍選情最大破口

國民黨主席朱立倫訪美提「罵我說」，羅智強表示，對於朱立倫已沒有任何期待。(記者翁唯真／攝影)

國民黨 桃園市長參選人張善政的提名 爭議未止，黨主席朱立倫一句「沒提名的都來罵我」，再度引爆地方炸鍋。前議員羅智強昨重批，朱立倫是國民黨縣市長選舉的最大破口，是失格、失信、失能的領導人，對朱已無期待。對於羅智強大反彈，張善政對協調爭議表達歉意，盼望立委呂玉玲及羅智強能貢獻智慧，扮演建設新桃園過程中不可或缺的關鍵要角。

羅智強昨受訪表示，他已沒有把期望放在朱立倫身上，對朱無話可說，但他對張善政的智慧跟胸襟格局還有期待，接下來對話對象不會是國民黨中央、朱立倫，而是張善政，相信張能有「大局為重」的智慧與風骨，他還預告今天會宣布下一步規畫。

羅智強昨晚在臉書 貼文砲火更猛烈，抨擊朱曾保證「在地優先、絕不空降」，秘書長黃健庭也允諾只要民調第一，地方支持就提名，黨中央卻再三踐踏程序正義、摧毀誠信，朱立倫是失格、失信、失能的領導人。

張善政4日深夜在臉書回應，他接受國民黨徵召擔任桃園市長候選人，是經過一番深思熟慮後做出的決定，一旦承諾自應全力以赴，但在徵召過程中，因溝通不夠周延引發不小的爭議，深感抱歉。尤其是對已表示參選意願的呂玉玲及羅智強，以及在地方深獲眾望的邱奕勝，他個人與黨主席朱立倫都已公開致歉，後續得到邱奕勝的諒解，羅智強也表示願意共同為桃園打拚。

羅智強批評，朱已成為2022年國民黨縣市長選舉的最大破口，逼得各縣市必須發起現代版的「東南自保運動」，強迫式徵召立委徐志榮參選苗栗縣長被拒的荒謬操作後，苗栗開出第一槍，地方已團結整合，達成共識要求用初選民調決定苗栗縣長人選。

國民黨立委呂玉玲表示，黨中央提名過程粗暴，沒獲桃園地方認同，苗栗也有同樣情況，將來整合勢必面臨挑戰，目前她個人情緒已先放一邊，希望所有爭議及傷痛到她為止。

國民黨苗栗縣長提名持續卡關，國民黨籍苗栗縣議長鍾東錦昨在臉書貼文，地方都有默契和共識，呼籲黨中央舉辦初選。國民黨立委徐志榮也說，以初選產生候選人最公平，地方共識已然形成，不知道中央還在煩惱什麼？農田水利署苗栗處前處長謝福弘表示，他從來都沒有參加初選的意願。