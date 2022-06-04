朱立倫：國民黨親美 不因中共退縮

國民黨主席朱立倫訪美，2日晚間在舊金山舉辦僑宴。(取自國民黨影片截圖)

國民黨 主席朱立倫訪美，他說，國民黨親美的立場不會改變，不會因中共 的立場有任何一點退縮；若2024國民黨能重返執政，希望台美密切合作能更提升，但國民黨不會只依賴台美關係，會在區域和平上扮演重要角色，「國民黨是和平促進者，不會是麻煩製造者」。

朱立倫3日上午抵達訪美行第二站華府，他表示，將為國民黨駐美代表處揭牌，並拜會美國友人，「我相信很多可以談的。」。

朱立倫於美西時間2日晚間在舊金山 舉行「國民黨訪問美國代表團記者會」時表示，國民黨立場和美國總統拜登及國務卿布林肯近日的談話一致，美方也了解在親美立場外，兩岸仍能夠交流對話，有溝通管道，可避免戰爭和衝突。

朱立倫說，此行訪美最重要目的，要讓美國、全世界的朋友聽到國民黨的聲音，告訴美國朋友「We are here」、「We are back」，了解國民黨從頭到尾一致的親美立場從未改變。

媒體詢問，是否擔心美國提高跟台灣官方聯繫，中國大陸會對台灣有危險的反應？朱立倫說，國民黨歡迎全世界跟台灣有更密切的連絡、更高層級的交流，不會因為中共而退縮，只要對台灣有利一定堅持到底。

另外，國民黨年底桃園市長與苗栗縣長選舉徵召參選人接連發生爭議，朱立倫在舊金山僑宴時舉端午節划龍舟為例表示，划龍舟最需要團結，他要拜託大家團結讓候選人勝選，「沒提到名的通通來罵朱立倫，因為主席就是要挨罵，但不要罵我的候選人」。