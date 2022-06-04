我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

朱立倫：國民黨親美 不因中共退縮

台灣新聞組╱台北4日電
國民黨主席朱立倫訪美，2日晚間在舊金山舉辦僑宴。(取自國民黨影片截圖)
國民黨主席朱立倫訪美，2日晚間在舊金山舉辦僑宴。(取自國民黨影片截圖)

國民黨主席朱立倫訪美，他說，國民黨親美的立場不會改變，不會因中共的立場有任何一點退縮；若2024國民黨能重返執政，希望台美密切合作能更提升，但國民黨不會只依賴台美關係，會在區域和平上扮演重要角色，「國民黨是和平促進者，不會是麻煩製造者」。

朱立倫3日上午抵達訪美行第二站華府，他表示，將為國民黨駐美代表處揭牌，並拜會美國友人，「我相信很多可以談的。」。

朱立倫於美西時間2日晚間在舊金山舉行「國民黨訪問美國代表團記者會」時表示，國民黨立場和美國總統拜登及國務卿布林肯近日的談話一致，美方也了解在親美立場外，兩岸仍能夠交流對話，有溝通管道，可避免戰爭和衝突。

朱立倫說，此行訪美最重要目的，要讓美國、全世界的朋友聽到國民黨的聲音，告訴美國朋友「We are here」、「We are back」，了解國民黨從頭到尾一致的親美立場從未改變。

媒體詢問，是否擔心美國提高跟台灣官方聯繫，中國大陸會對台灣有危險的反應？朱立倫說，國民黨歡迎全世界跟台灣有更密切的連絡、更高層級的交流，不會因為中共而退縮，只要對台灣有利一定堅持到底。

另外，國民黨年底桃園市長與苗栗縣長選舉徵召參選人接連發生爭議，朱立倫在舊金山僑宴時舉端午節划龍舟為例表示，划龍舟最需要團結，他要拜託大家團結讓候選人勝選，「沒提到名的通通來罵朱立倫，因為主席就是要挨罵，但不要罵我的候選人」。

國民黨主席朱立倫（中）訪美時表示，國民黨親美的立場，不會因中共的立場有任何一點退...
國民黨主席朱立倫（中）訪美時表示，國民黨親美的立場，不會因中共的立場有任何一點退縮。(本報系記者王子涵／攝影)

國民黨 舊金山 中共

上一則

促轉矛盾 總統府、立院、試院拆兩蔣銅像掛0

下一則

又甩鍋？確診亡24小時火化 陳時中一句話 殯葬業傻眼

延伸閱讀

朱立倫抵達華府 樂見美國友人「相信有很多可談」

朱立倫抵達華府 樂見美國友人「相信有很多可談」
油價飆 拜登擬訪沙國 可能會晤昔定位「殺人兇手」王儲

油價飆 拜登擬訪沙國 可能會晤昔定位「殺人兇手」王儲
朱立倫抵灣區：國民黨親美立場 從創黨開始從沒變

朱立倫抵灣區：國民黨親美立場 從創黨開始從沒變

「大家都是中山先生信徒」朱立倫華埠追思孫中山

「大家都是中山先生信徒」朱立倫華埠追思孫中山

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
台灣今年早春葡萄裂果數量平均兩成。記者簡慧珍／攝影

葡萄甜度目測未必準 資深果農建議挑這顆試吃就對了

2022-05-29 14:19
屏東火車站兒童疫苗施打站，27日有不少家長帶著幼童冒雨前來施打疫苗，長長的人龍幾乎看不到盡頭。（記者劉學聖／攝影）

台+9.4萬例、343中重症、126死創3新高 6月放寬邊境

2022-05-28 02:29

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...
哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷