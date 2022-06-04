蔡英文扛紅隼姿勢錯 專家：軍方竟坐看三軍統帥鬧笑話

紅隼火箭彈正確握法。（取材自國家中山科學研究院）

蔡英文 總統日前視導海軍陸戰隊66旅，上肩示範扛起國造「紅隼反裝甲火箭」，卻被軍事專家抓包姿勢錯誤。曾任海軍艦長的中華戰略學會研究員張競指出，蔡總統不是左撇子，用左手持武器姿勢不正確，不容易把握重心，存在失手滑落風險，在場軍職人員及幕僚卻無人提醒，眼睜睜看著三軍統帥鬧笑話。對此，總統府和國防部 沒有回應。

蔡總統日前在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下，前往海軍陸戰隊66旅慰勉部隊，並實際扛起國造紅隼反裝甲火箭模擬操作。記者當場詢問是否覺得重？蔡英文表示不會，「滿好操作的」、「連我也可以舉起」。

不過，張競指出，蔡總統不是左撇子，她用左手持紅隼反裝甲火箭發射器的姿勢不正確，不容易把握重心，紅隼反裝甲火箭發射器總重5.1公斤，若失手滑落也會砸傷人；總統府或國防部的媒體公關幕僚應該過濾照片，不要搞成統帥出洋相的影像紀錄。

張競說，蔡總統沒當過軍人，拿錯情有可原，他對總統個人沒有意見，但對媒體幕僚有意見；總統去任何營區，不是總統府公關室愛發什麼影像就發什麼，應該要有專人檢查，影像有沒有洩露軍事機密，以及要維護國家領導人的形象，總統沒有受過軍事訓練，在大家面前亂比畫，可能變成全民找碴運動。

海龍蛙兵出身的國民黨 立委江啟臣表示，一個動作、一個展示都不能馬虎，軍中有軍中的規範，甚至禁忌，「武器是拿來瞄準敵人，不會瞄準敵人以外的人」；蔡總統沒有服役過，姿勢錯誤不能怪她，但幕僚在前置作業應該更細膩安排。

民進黨立委羅致政緩頰說，這就是一個展示，不是真正戰備準備，不用過度放大姿勢對不對，總統主要是展示台灣的國造武器，不必雞蛋裡挑骨頭，重點是在武器本身，而不是在總統的姿勢。