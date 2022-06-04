出席率太低 有監委14個月未行使彈劾權

監察院彈劾審查會缺席情況嚴重。(記者林澔一／攝影)

監察院長陳菊在年初院內談話會重話指出，不只一位監委彈劾 審查會出席率不佳，應留意工作態度。國民黨 立委陳以信調閱資料統計後指出，監委田秋堇、高涌誠、張菊芳、葉大華四人是領錢不開會的代表，其中田秋堇更有長達14個月完全沒行使監察權核心之一的彈劾權。陳以信呼籲，監察院依自律規範，先彈劾自己人。

田秋堇表示，未出席都有請公假，由於手上的案子較繁重，例如「台電奇異 核四仲裁案」就歷時一年半，加上查案向來較嚴謹，才較少參加彈劾審查會，確實對其他監委感到不好意思，但自己並非怠忽職守，且對審查會公正順利進行，並未產生重大影響。

據了解，其他開會次數較少監委的原因，除手頭另有重要案件，還包括過去審查會時間不固定，容易與公務行程衝突。監院人士表示，審查會出席狀況，不能和監委積極度畫上等號，因為過去審查會前兩天才會將案文送交給出席監委，要在短時間內大量消化案情，確實對另有他案進行中的監委造成負擔；以田秋堇為例，經常凌晨1時才離開辦公室，絕非打混監委。

監院表示，彈劾審查會的監委請假紀錄，屬保密範圍，未來會再研議是否向社會公開。陳以信批評，請公假卻不能公開相當荒謬，田秋堇連請14個月公假都不開會，要其他認真的監委情何以堪。

據統計，從第六屆監委就任後，到今年3月止，全體監委出席狀況平均約15次。最低的田秋堇只參與五次；高涌誠七次。

此外，國家人權委員會2020年8月掛牌上路，至今派查案數量屈指可數，據悉其中主因之一，與人權會職權行使相關法案未完成立法有關，讓人權會形同依組織法只有空殼，卻苦無規範各種行政行為的作用法。相關修法延宕近二年，日前終於在立法院司委會完成初審，送交院會待協商；相關爭議卻未止息，朝野立委質疑，人權委員具有監委的雙重身分，角色錯亂，未來行使職權將大有問題。

監院人士表示，傳統監察權的調查，與人權會所謂的調查，本質上有很大不同。人權會調查非屬咎責性質，是軟性職權，且和受調查機關是協力協作關係，不會如傳統監察權有彈劾、糾正等強力手段，在派案上也不若傳統監委各自都可立案，是採決議制；現今缺乏作用法，的確讓人權會綁手綁腳，期盼法案下會期早日三讀。