促轉矛盾 總統府、立院、試院拆兩蔣銅像掛0

促轉會於5月31日關門，4年來不斷提出拆兩蔣銅像議題，但在中央機關轄下共計576處只處理65個，處置率1成1。圖為中正紀念堂大廳內前總統蔣中正銅像。（本報資料照片）。

年燒1.5億元（約510萬美元）預算 的促轉會雖高舉「清除威權象徵」為法定任務，在全國發動拆銅像，但據促轉會所提的「任務總結報告」顯示，公部門轄下共1546處兩蔣象徵，但四年來只拆300個；中央機關轄下共576處，更只處理65個，處置率僅一成一，暴露出連自家政府機關都不甩的「促轉矛盾」。

據台北中國時報報導，5月底依法落日的促轉會於日前提出「任務總結報告」。「促轉條例」規定，該會四大法定任務之一是清除威權象徵，該會對此運作著力甚深。報導指出，根據該報告資料發現，促轉會經查全國政府機關，轄下公共空間的兩蔣銅像、遺像等威權象徵共1546個；其中，576個屬中央機關、970個分屬地方政府。

據報導，報告指出，若觀察中央機關的處置進度，已處置者僅65個，占11.3％，原因為教育部 、國防部 、退輔會處置進度嚴重延宕；地方政府處置235個，占24.2％。合計僅約有三分之一左右移除或同意移除，約有三分之二拒絕移除。

報導指出，若進一步分析報告所提「威權象徵處置進度追蹤表」，雖然國防部、教育部應處置而未處置的數字最多，但從比例來看，卻有多個中央機關已處置率是0％，其中包括總統府、立法院、考試院、文化部、國發會及故宮。資料更顯示，除總統府外，其餘處置率掛蛋的機關，或多或少都已展開內部協商，僅總統府未有任何進度。

報導說，由於促轉會是由蔡英文總統一手主導成立，拆除威權象徵又是促轉條例的法定任務。隨促轉會從開幕到落幕，期間一再高舉拆銅像，退場前更強力主張拆除中正紀念堂、改國幣去蔣化，但如今卻被發現，自家的中央政府機關處置率僅一成一，頗為矛盾。

據報導，總統府發言人張惇涵表示，尊重促轉會職權，也感謝在促轉會努力下，轉型正義達成階段性成果。他說，總統府四處威權象徵尚未處置，是位於兩蔣陵寢的紀念室、一處塑像及二處遺像。至於兩蔣陵寢如何處置，總統府立場是以尊重家屬意願為前提審酌處置。