數發部中繼辦公室 租金近7000萬

7月上路的數位發展部將耗費近7000萬元另租中繼辦公室，地點就在台北火車站對面的新光大樓。 (本報資料照片)

行政院推動組織改造，但不論是新機關或舊部會都為「房事」苦惱，各部會每年租金 支出約18億元(台幣，以下同)。7月上路的數位發展部將耗費近7000萬另租中繼辦公室，地點就在台北火車站對面的新光大樓。立委質疑，從未聽過部會辦公室租在百貨公司樓上，倉促上路的辦公室究竟要「中繼」到何時？政院官員僅表示，租約到期另有安排。

無獨有偶，勞動部從1987年至今始終是「無殼蝸牛」，現址位於台北市館前路，是向合作金庫租賃，每年租金近6000萬元，勞保局辦公室每年租金約兩億元。勞動部近年才以24億元購得位於北市松江路上的志清大樓樓層，預計明年搬入，終結35年流浪史。

數發部併入國家通訊傳播委員會（NCC）、交通部、經濟部、國發會、行政院資安處等五大部會部分業務，成為員額千人的龐大機關。據了解，數發部本部將設於NCC延平南路辦公大樓，另在新光大樓租用三層樓中繼辦公室，一年半租金近七千萬元。

根據政府採購網，行政院數位發展部籌備工作小組4月27日，以8316萬元預算 開出「行政院數位發展部中繼辦公室租賃採購案」採購案，5月17日決標，由新光人壽以6988萬得標，租期從今年7月1日到明年12月31日。

交通部前部長葉匡時說，數發部應突破過去選址思考模式，如將官署設在偏鄉，才能作為數位轉型的表率。

國民黨立委李德維表示，促轉會5月底已解散、行政院在新莊也有聯合辦公大樓，政府應還有很多其他空間可使用，真沒聽過部會設在百貨公司樓上，沒必要也不恰當。立委林奕華說，新部會尚未有實質建樹前，就要花費高額租金在高價地段租用辦公廳舍，當然會有觀感不佳的問題。立委洪孟楷質疑，承租辦公室倉促上路能否達到設立目標或只是疊床架屋？

民進黨立委林楚茵說，數發部需要大量橫向單位連結，選在中正區顯然是不希望離各部會太遠；但更關鍵的是，給了最好設備、辦公場所，「硬體有了，軟體何時推出？」各界關心的元宇宙、加密貨幣、媒體議價法等，數發部能否扮演火車頭？

數發部籌備小組召集人唐鳳辦公室回應，在與財政部 國產署反覆盤點後，因無適合辦公空間，考量地點坪數租期，及物件現況等綜合因素，經完整招標程序，決定向新光人壽承租中繼辦公室。

財政部國產署官員表示，曾找過很多地方要作為數發部的辦公廳舍，但都不適合，才會租用；數發部未來擬設在台北市愛國東路上的華光特區。

勞動部秘書處長丁玉珍說，勞動部35年來一直都是租屋族，因勞動部屬性，常有勞團來陳抗，左鄰右舍難免有顧忌，如今購置的志清大樓，周邊鄰居都是政府機關或半官方組織，大家比較不會有意見。